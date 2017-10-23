«Это проект для души»: как в Гродненской области возродили умирающую деревню и привлекли в нее туристов

Новости Беларуси. По всем канонам белоруской традиции. В Гродненской области возродили умирающую деревню. Восстановили ветхие постройки, обустроили внутреннее убранство в духе довоенного времени, наладили хозяйство. Теперь в Тиневичах снова кипит жизнь, этот проект интересен и туристам.

Галина Буро, СТВ:

Аккуратные домики, уютные террасы, фруктовые деревья. Такая романтика деревенской жизни. Сейчас даже сложно представить, что еще 7 лет назад это место практически исчезло с карты Гродненской области. Деревня Тиневичи была умирающей. И остро нуждалась в смелой идее.

Об этой деревне бизнесмен и большой любитель истории Павел Радюкевич узнал случайно. Его сотрудник охотился в здешних местах, увидел, как доживают последние дни Тиневичи. А по возращению домой поделился с директором: как жаль, что белорусское наследие скоро канет в лету.

Павел Радюкевич, бизнесмен, владелец крестьянского хозяйства «Белые луга»:

Зашли: там дом открыт, стоят кровати, мебель. Все не тронуто, как будто люди только что вышли. Все было заросшее бурьяном. Было бы интересно, чтобы это была целая туристическая деревня.

Так цивилизация начала проникать в давно позабытый людьми край. Полгода ушло только на вывоз мусора. Но самый сложный этап – реконструкция ветхих построек. Восстановить удалось лишь 6. Сделали шаг конем – перевезли сюда 9 домов.

Павел Радюкевич:

Дома мы покупали в соседних деревнях, хуторах, где никто не жил.

И обустройство начинки – под личным контролем бизнесмена. Все подлинное и согласно белорусской традиции. На стенах – фотокарточки, на полу – пестрые дерушки, а в углу – сундук (в таком хранили одежду на праздник или приданое невесты). Обязательная лежанка на печи и никакого телевизора – только радио.

Павел Радюкевич:

Этой кровати более 100 лет. Спальное место длиной 180 сантиметров, хотя это была кровать для взрослого человека.

История в тандеме с благами цивилизации. Чтобы людям было комфортно погрузиться в мир довоенной Беларуси. Даже веранды пристроили резные, что не характерно для советской эпохи. Этот проект, собственно, и задуман, как просветительский. Уже интересен не только туристам из Германии, Голландии, Америки, но и белорусам.

Евгения Марецкая, турист (Минск):

Я как-то читала историю, как создавалась эта деревня, как они реконструировали эти дома и как они с душой ко всему этому подходили. И моя душа тоже к этому очень легла.

Павел Радюкевич:

Это, может быть, пока не бизнес. Это скорее проект социальный и проект для души.

Это место официально стало крестьянским хозяйством с романтическим названием «Белые луга». Здесь вновь начали жить люди, животные, расти лен, зерно и картошка. Деревня жива – поняли даже птицы.