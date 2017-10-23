Вырастить грибы на соломе: ярмарка региональных инициатив прошла в Быхове

Новости Беларуси. От выращивания грибов до креативной экономики. В Быхове прошла ярмарка региональных инициатив, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Представители бизнес-сообществ и некоммерческих организаций презентовали потенциальным инвесторам новые проекты. Их намерены реализовать в сельской местности. Речь идет о 5 районах Могилевской области. Всего представлено более 20 инициатив. Они касаются использования возобновляемых источников энергии, утилизации отходов, развития агротуризма.

Начинающий фермер из Славгородского района Константин Денисов приехал с проектом «Грибы на соломе». Он начал выращивать вешенки. Для развития дела теперь нужны инвестиции.

Константин Денисов, фермер:

Мы, получается, убиваем двух зайцев. Исключаем сжигание соломы и, соответственно, выброс в окружающую среду вредных выбросов. Во-вторых, получаем ценный продукт – грибы. Отработанные грибные блоки – это богатый белком корм для крупнорогатого скота. Можно сотрудничать с местными фермерами.

Юрий Соловьев, национальный координатор Программы малых грантов Глобального экологического фонда:

Эту программу, когда мы начинали в 2015 году, инициативы были единичными. Сейчас они уже идут десятками. Я надеюсь, что к концу реализации нашей программы к 19-му году будут сотни хороших проектов.