Новости экономики за 23.10.2017

Новости Беларуси. Купить здание клуба всего за 23 рубля. В Гомельской области на ноябрьские торги выставлено 33 помещения стоимостью всего в одну базовую величину. Среди предложений – детские лагеря и садики, клубы и административные здания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дешево так, потому что есть большое предложение. А здания во многом не используются.

Мусорить выгодно. Инвесторы готовы вкладывать в строительство 10 мусороперерабатывающих заводов в столице. Два проекта уже детально проработаны. Предполагается создание предприятий мощностью около полумиллиона тонн отходов в год. Объем инвестиций составит 350 миллионов евро. Бизнес этот явно перспективный – минчане ежегодно выбрасывают около миллиона тонн мусора, а двух полигонов для его утилизации недостаточно. А почему бы не заработать на том, что валяется под ногами.

Всего за одну базовую или 23 рубля можно купить строение школы, детского сада, склада и даже бани. Аукционы запланированы на 9, 14 и 16 ноября. Предлагаемые объекты можно использовать в прежних целях, а при условии реконструкции – как общежития, гостиницы, мотели, кемпинги, объекты общепита. В общем, развивать собственный бизнес. В соответствии с законодательством при приобретении объектов за 1 базовую величину покупатель не платит за право аренды земельного участка, на котором расположен объект недвижимости. Но такие покупки обычно сопровождаются рядом условий. Например, точно оговоренным временем открытия нового предприятия и созданием новых рабочих мест.

Минские работодатели меньше стали трудоустраивать иностранцев, а больше доверяют белорусам. Статистику подвела столичная милиция. Трудовых иностранных контрактов в этом году зарегистрировано на 2 тысячи меньше, чем в прошлом. В основном гастарбайтеры работают на минских стройках. Однако в медицинские учреждения города взяли на работу 40 иностранцев, в школы и вузы устроены 63 специалиста. Больше всего в Минске работающих иностранцев из Китая и Украины.

ДОРОГИЕ ПРИВЫЧКИ

Даже значительные суммы редко становятся причиной того, чтобы отказаться от привычки, вредной или не очень. А ведь потраченные на нее деньги могли бы вам принести намного больше пользы, чем кажется. С точки зрения экономики в данном случае необходимо применять другое понятие: не прямые затраты на привычку, а упущенная выгода. Правильно было бы считать не сколько было потрачено, а сколько было недополучено. Деньги, подаренные производителям сигарет или кофейням, можно было бы класть на банковский счет. Да мало ли что с ними можно было бы делать, правильно вкладывая! Вот, скажем, вы любите пить кофе, и есть кексы в одной из соседних кофеен. Предположим, что в неделю на это уходит около 20 рублей. В год это более тысячи. Калькулятор привычек в кексах. На этом точно можно экономить.

А теперь в обменник. В начале недели национальная валюта немного окрепла по отношению ко всей корзине. Итого, евро на завтра 2,29, доллар 1,95, сотню российских рублей оценили в 3,40.