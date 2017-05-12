Новости экономики за 12.05.2017

Новости Беларуси. Новый инструмент привлечения финансовых средств внедряется на рынке Беларуси. Указ о финансировании коммерческих организаций под уступку прав подписал глава государства. Фактически это расширение рынка ценных бумаг, дополнительный инструмент для бизнеса и своеобразная страховка банка. Денежным обязательством могут быть договоры лизинга, кредитные договоры и другие виды дебиторской задолженности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

НОВОЕ СЛОВО НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ

По сути секьюритизация — это выпуск ценных бумаг, обеспеченных каким-то активом. Один из вариантов такой: банки формируют определенное количество закладных, выпускают долговые обязательства, которые структурированы таким образом, что держатель получает определенную долю доходов, генерируемых закладными. При таком раскладе банк получает возможность вывести долгосрочные активы со своего баланса и тем самым повысить его ликвидность. Сделка секьюритизации дает возможность выпускать определенные виды ценных бумаг под каждый класс активов.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ МАРКЕТИНГ

Маркетинг, приближенный к реальным полевым условиям. На МТЗ открыли филиал профильной кафедры Государственного института управления и социальных технологий БГУ. Таким образом, кадры для предприятия будут готовиться фактически при цехах, а студенты досконально изучат продукт и особенности его продвижения. Запланированы не только теоретические занятия, но и внедрение научных разработок в практическую деятельность завода.

СОТРУДНИЧЕСТВО ГИГАНТОВ

Белорусская торгово-промышленная палата и парк «Великий камень» подписали соглашение о сотрудничестве. Его основой станут консультации для резидентов и инвесторов, проведение деловых мероприятий и распространение информации о деятельности парка за рубежом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

13 мая с 1 ночи до 6 часов утра возможны сбои при работе с карточками. В это время Банковский процессинговый центр будет проводить плановые технические работы. Добавим, что он обслуживает почти 10 миллионов пластика, более 70 тысяч организаций торговли и сервиса и совокупно более 6 тысяч банкоматов и инфокиосков по всей стране.

Накануне выходных евро и российский рубль ослабли. Актуальные курсы на завтра: европеец – 2 рубля и 3 копейки, американец – 1 рубль и 87 копеек, сто российских рублей меняют на 3 рубля и 27 копеек.