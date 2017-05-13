Прямой эфир

Испытатели минских тракторов сегодня демонстрировали мастерство вождения

13 мая 2017 13:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Публичный тест-драйв. Обкатка машин – дело для них привычное. Здесь же показывали высший пилотаж. Заезды на скорость и управление техникой в условиях приближённых к полевым.

Испытатели минских тракторов сегодня демонстрировали мастерство вождения-1

В финал вышли семь трактористов. Среди них и представительница прекрасной половины человечества.

Ей предстоит принять участие в международном ралли на тракторах.

Из нашей страны в Россию участники путешествия отправятся уже ближайшей осенью.

Испытатели минских тракторов сегодня демонстрировали мастерство вождения-4

Екатерина Курленко, тракторист:
Водительские права есть и тракторные, ещё надумываю в конце августа открыть себе ещё одну тракторную – с установкой ковша. Такая более тяжёлая техника

Андрей Сусленков, заместитель генерального директора предприятия по производству тракторов:
В каждом структурном подразделении есть свои специалисты. Допустим, трактористы у нас более 160. Каждое подразделение выбирает финалиста.

Финалисты участвуют в финальном этапе конкурса молодых специалистов.  

Профессиональное мастерство сегодня демонстрировали также фрезеровщики, токари, слесари, сварщики и мастера. Все – благодаря кому с конвейера сходят машины, известные в разных уголках планеты. Победителю конкурса – премия и годовая прибавка к зарплате. 

Испытатели минских тракторов сегодня демонстрировали мастерство вождения-7

Руслан Левшуков, токарь:
Нам выдается болванка, из неё нужно сделать готовую деталь. Нарезать резьбу, просверлить её. Хотелось бы победить.

С недавнего времени увидеть как собираются белорусские тракторы могут и туристы.

Частые гости на предприятии – иностранцы.

После посещения цехов МТЗ им выдают сертификат – принимал участие в зборке трактора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Андрей Сусленков # Государственная политика # Екатерина Курленко # Руслан Левшуков

Другие новости рубрики

Все новости
Новости экономики за 12.05.2017
12 мая 2017 17:12

Новости экономики за 12.05.2017

«Великий камень» работает и будет давать результаты»: в индустриальном парке открыли крупный логистический центр
12 мая 2017 10:26

«Великий камень» работает и будет давать результаты»: в индустриальном парке открыли крупный логистический центр

Логистический центр площадью более 50 тысяч квадратных метров откроют 12 мая в китайско-белорусском индустриальном парке
12 мая 2017 05:32

Логистический центр площадью более 50 тысяч квадратных метров откроют 12 мая в китайско-белорусском индустриальном парке