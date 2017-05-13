Испытатели минских тракторов сегодня демонстрировали мастерство вождения

Новости Беларуси. Публичный тест-драйв. Обкатка машин – дело для них привычное. Здесь же показывали высший пилотаж. Заезды на скорость и управление техникой в условиях приближённых к полевым.
Новости Беларуси. Публичный тест-драйв. Обкатка машин – дело для них привычное. Здесь же показывали высший пилотаж. Заезды на скорость и управление техникой в условиях приближённых к полевым.
В финал вышли семь трактористов. Среди них и представительница прекрасной половины человечества.
Ей предстоит принять участие в международном ралли на тракторах.
Из нашей страны в Россию участники путешествия отправятся уже ближайшей осенью.
Екатерина Курленко, тракторист:
Водительские права есть и тракторные, ещё надумываю в конце августа открыть себе ещё одну тракторную – с установкой ковша. Такая более тяжёлая техника
Андрей Сусленков, заместитель генерального директора предприятия по производству тракторов:
В каждом структурном подразделении есть свои специалисты. Допустим, трактористы у нас более 160. Каждое подразделение выбирает финалиста.
Финалисты участвуют в финальном этапе конкурса молодых специалистов.
Профессиональное мастерство сегодня демонстрировали также фрезеровщики, токари, слесари, сварщики и мастера. Все – благодаря кому с конвейера сходят машины, известные в разных уголках планеты. Победителю конкурса – премия и годовая прибавка к зарплате.
Руслан Левшуков, токарь:
Нам выдается болванка, из неё нужно сделать готовую деталь. Нарезать резьбу, просверлить её. Хотелось бы победить.
С недавнего времени увидеть как собираются белорусские тракторы могут и туристы.
Частые гости на предприятии – иностранцы.
После посещения цехов МТЗ им выдают сертификат – принимал участие в зборке трактора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.