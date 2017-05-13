Испытатели минских тракторов сегодня демонстрировали мастерство вождения

Новости Беларуси. Публичный тест-драйв. Обкатка машин – дело для них привычное. Здесь же показывали высший пилотаж. Заезды на скорость и управление техникой в условиях приближённых к полевым.

В финал вышли семь трактористов. Среди них и представительница прекрасной половины человечества.

Из нашей страны в Россию участники путешествия отправятся уже ближайшей осенью.

Ей предстоит принять участие в международном ралли на тракторах.

Екатерина Курленко, тракторист: Водительские права есть и тракторные, ещё надумываю в конце августа открыть себе ещё одну тракторную – с установкой ковша. Такая более тяжёлая техника

Андрей Сусленков, заместитель генерального директора предприятия по производству тракторов:

В каждом структурном подразделении есть свои специалисты. Допустим, трактористы у нас более 160. Каждое подразделение выбирает финалиста.

Финалисты участвуют в финальном этапе конкурса молодых специалистов.

Профессиональное мастерство сегодня демонстрировали также фрезеровщики, токари, слесари, сварщики и мастера. Все – благодаря кому с конвейера сходят машины, известные в разных уголках планеты. Победителю конкурса – премия и годовая прибавка к зарплате.