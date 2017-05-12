«Великий камень» работает и будет давать результаты»: в индустриальном парке открыли крупный логистический центр

Новости Беларуси. Крупнейший белорусско-китайский проект – индустриальный парк «Великий камень». Здесь уже завершено строительство первой очереди торгово-логистического субпарка. Введена в эксплуатацию она была практически за год. Торжественная церемония открытия состоялась 12 мая.

В целом все договоренности выполняются с опережением сроков. В ближайшее время начнется возведение социальных объектов и жилых домов с привлечением в том числе технико-экономической помощи Китая. Уже приступили к проектированию пожарного депо. Строиться будет и торговый центр.