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«Великий камень» работает и будет давать результаты»: в индустриальном парке открыли крупный логистический центр

12 мая 2017 10:26
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Новости Беларуси. Крупнейший белорусско-китайский проект – индустриальный парк «Великий камень». Здесь уже завершено строительство первой очереди торгово-логистического субпарка. Введена в эксплуатацию она была практически за год. Торжественная церемония открытия состоялась 12 мая.

В целом все договоренности выполняются с опережением сроков. В ближайшее время начнется возведение социальных объектов и жилых домов с привлечением в том числе технико-экономической помощи Китая. Уже приступили к проектированию пожарного депо. Строиться будет и торговый центр.

«Великий камень» работает и будет давать результаты»: в индустриальном парке открыли крупный логистический центр-1

Анатолий Калинин, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:
Жемчужина на «Шелковом пути» «Великий камень» работает и будет давать соответствующие результаты в экономике Китая и Беларуси. Это совершенно новые рабочие места, это новый бизнес, построение отношений между Беларусью и Китаем.

«Великий камень» работает и будет давать результаты»: в индустриальном парке открыли крупный логистический центр-4

Ху Чжэн, главный исполнительный директор компании по развитию Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень»:
Я считаю, что скорость и качество строительства парка входят даже по мировым меркам в первый класс. Можно даже сказать, что скорость и качество выше, чем в Китае. И наш белорусско-китайский индустриальный парк обязательно станет жемчужиной экономического пояса «Шелковый путь».

Логистический центр станет первым крупным объектом совместного проекта и позволит размещать продукцию как резидентам «Великого камня», так и международным перевозчикам. В ближайшее время планируется приступить к строительству второй очереди.

«Великий камень» работает и будет давать результаты»: в индустриальном парке открыли крупный логистический центр-7

Всего территория субпарка займет площадь более 90 гектаров, объем инвестиций – 500 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Белорусско-китайский индустриальный парк # Анатолий Калинин

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