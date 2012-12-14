Новости Беларуси. Правительство Беларуси считает возможным в 2013 году утроить экспорт на новые и нетрадиционные рынки. Об этом заявил 14 декабря премьер-министр Михаил Мясникович на Международном деловом форуме в Минске.

Такое мероприятие проходит в Беларуси впервые. К диалогу приглашены бизнесмены из двух десятков стран Европы и Азии. В центре внимания – развитие международного партнерства и региональной экономической интеграции.

Как было отмечено, внешнеторговый оборот Беларуси в 2013 превысит 100 млрд. долларов. Сегодня наша республика торгует со 180 странами мира, активно продвигает свою продукцию на внешние рынки.

Михаил Мятликов, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:

За последние пять лет с участием торгово-промышленной палаты привлечено 85 предприятий, создано с участием иностранного капитала.

Палата выполняет функции по выписке сертификатов, если это можно назвать проектом, продукции собственного производства, происхождение товара. Мы оказываем переводческие услуги технической документации, которая идет с оборудованием, мы учим иностранным языкам. Если можно назвать проектом, мы проводим национальные выставки Республики Беларусь за рубежом.

Сергей Миллиан, президент Российско-американской торгово-промышленной палаты в США:

Очень рад, что мы являемся партнерами этой самой главной, на мой взгляд, деловой структуры на территории Республики Беларусь.

В январе – очередной визит. Будет крупнейшая текстильная выставка в США. Там будет около 10 белорусских предприятий.

Есть целая линейка новых производств, новых возможностей для белорусского экспорта на американский рынок, как самого емкого, самого большого потенциального рынка для белорусов на территории Северной Америки.

Дайсуке Саито, представитель Японской ассоциации торговли:

Беларусь имеет высокие технологии. Беларусь делает сама продукты. Это огромный плюс для Японии. С точки зрения развития совместного бизнеса и укрепления отношений с японскими предприятиями.

Немалую роль в расширении географии экспорта, привлечении иностранных инвестиций играет Белорусская торгово-промышленная палата. Сегодня эта организация отмечает 60-летие с момента создания. Она объединяет почти две тысячи предприятий разных форм собственности и масштаба - от флагманов промышленности до структур малого бизнеса. Членов и работников этого старейшего делового сообщества со знаменательной датой поздравил Президент. Александр Лукашенко выразил уверенность, что и в дальнейшем Белорусская торгово-промышленная палата будет способствовать новым контактам.