В 2013 году в Минской области планируется построить 1 млн 400 тысяч квадратных метров жилья

Новости Беларуси. До 2015 года в каждом районе Минской области будет создано не менее 10 высокотехнологичных предприятий. Уже в 2013 году начнут работать 110 современных конкурентоспособных производств.

В Заславле, к примеру, планируют возвести крупное швейное предприятие по выпуску чулочно-носочных изделий.

14 декабря председатель Минского облисполкома Борис Батура ответил на вопросы журналистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Борис Батура, председатель Минского облисполкома:

Приоритет один – чтобы создавались предприятия, производящие продукцию высокого качества, конкурентоспособную. Понимающие ответственные предприниматели, думающие о будущем, используют те возможности, уникальные возможности, которые предоставлены у нас в стране десятым и шестым декретами.

В целом, на 2013 год у столичного региона большие планы. По строительству жилья – 1 млн 400 тысяч квадратных метров. Это самые высокие объемы в Беларуси. Во всех крупных городах Минской области построено арендное жилье. Оно поможет закрепить молодых специалистов на селе.

Борис Батура, председатель Минского облисполкома:

Есть возможность, особенно в сельской местности, мы продолжаем строить жилье, независимо от специальности и социальная сфера в том числе, врачи, педагоги, работники физкультуры и спорта, мы всем имеем право выделять там это жилье.