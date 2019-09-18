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«У меня был выбор». Как работает бизнес-инкубатор в Берёзе?

18 сентября 2019 19:03
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Новости Беларуси. Помощь лишней не бывает, особенно, когда открываешь свое дело, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чтобы поддержать начинающих предпринимателей, в небольших городах создают специальные бизнес-инкубаторы. Это пространство с финансовыми льготами. А главное – там всегда дадут бесплатный совет опытные коллеги.

Как растят бизнесменов в глубинке – репортаж Петра Бутрима.

«У меня был выбор». Как работает бизнес-инкубатор в Берёзе?-1

Идею открыть собственную студию развития для детей Елена Мороз обдумывала не один год, пока не ушла в отпуск по уходу за ребенком. Говорит, сбылись сразу две мечты. Теперь маленького Ваню мама называет не иначе, как идейным вдохновителем. А вот реализовать проект педагогу с 20-летним стажем помогли в бизнес-инкубаторе.

«У меня был выбор». Как работает бизнес-инкубатор в Берёзе?-4

Елена Мороз, директор студии развития детей:
Они не просто предоставили мне помещение. У меня был выбор. Во-вторых, предоставили консультацию юриста бесплатно. Консультация бухгалтера тоже бесплатно. То есть, я почувствовала, что здесь действительно работает команда. Ребята заинтересованы, не оставляют в стороне, если возникают какие-то вопросы.

«У меня был выбор». Как работает бизнес-инкубатор в Берёзе?-7

Теперь от клиентов в студии нет отбоя. Появились логопед и учитель английского. Детей на занятия привозят со всего района. Рядом с Еленой трудятся туроператор, дизайнер, парикмахер, пекарь, строитель, фотограф – всего 12 резидентов.

«У меня был выбор». Как работает бизнес-инкубатор в Берёзе?-10

У каждого своя ниша – это одно из условий бизнес-инкубатора. Конкуренции под одной крышей быть не может. А вот помощь и поддержку окажут на всех этапах.

«У меня был выбор». Как работает бизнес-инкубатор в Берёзе?-13

Александр Тимошевич, директор бизнес-инкубатора:
У человека есть идея. Он пришел, хочет открыть фирму. Он ею горит. Мы помогаем ему организовать, помогаем организовать штат. Я с большим опытом ведения бизнеса могу направить, подсказать каких-то инвесторов, сотрудников.

«У меня был выбор». Как работает бизнес-инкубатор в Берёзе?-16

В небольшом районном центре универсальный помощник начинающего предпринимателя появился всего полгода назад. Просторное помещение выделила местная власть.

«У меня был выбор». Как работает бизнес-инкубатор в Берёзе?-19

Есть даже конференц-зал. Причем аренда офиса здесь чуть ли не в два раза дешевле рыночных цен. Чем не подспорье для бизнесмена на первых порах?

«У меня был выбор». Как работает бизнес-инкубатор в Берёзе?-22

Павел Шекрота, индивидуальный предприниматель:
Это позволяет проще начать свой бизнес. Опять же поддержка юридических, бухгалтерских вопросов. Да, конечно, это преимущество.

Превзошла все ожидания и активность местных жителей. Поэтому в ближайшее время бизнес-инкубатор увеличит свои площади сразу в два раза. А еще появится свой медиа-кластер для лучшего продвижения продукта.

«У меня был выбор». Как работает бизнес-инкубатор в Берёзе?-25

Петр Бутрим, корреспондент:
Здание, в котором располагается бизнес-инкубатор, имеет богатую историю. Построенное больше 120 лет назад, оно служило казармой, военным госпиталем и даже лагерем для заключенных. А с недавних пор его можно считать центром деловой жизни всего Березовского района.

# Бизнес в Беларуси # Экономика # Пётр Бутрим # Фотофакт

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