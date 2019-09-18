«У меня был выбор». Как работает бизнес-инкубатор в Берёзе?

Новости Беларуси. Помощь лишней не бывает, особенно, когда открываешь свое дело, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чтобы поддержать начинающих предпринимателей, в небольших городах создают специальные бизнес-инкубаторы. Это пространство с финансовыми льготами. А главное – там всегда дадут бесплатный совет опытные коллеги. Как растят бизнесменов в глубинке – репортаж Петра Бутрима.

Идею открыть собственную студию развития для детей Елена Мороз обдумывала не один год, пока не ушла в отпуск по уходу за ребенком. Говорит, сбылись сразу две мечты. Теперь маленького Ваню мама называет не иначе, как идейным вдохновителем. А вот реализовать проект педагогу с 20-летним стажем помогли в бизнес-инкубаторе.

Елена Мороз, директор студии развития детей:

Они не просто предоставили мне помещение. У меня был выбор. Во-вторых, предоставили консультацию юриста бесплатно. Консультация бухгалтера тоже бесплатно. То есть, я почувствовала, что здесь действительно работает команда. Ребята заинтересованы, не оставляют в стороне, если возникают какие-то вопросы.

Теперь от клиентов в студии нет отбоя. Появились логопед и учитель английского. Детей на занятия привозят со всего района. Рядом с Еленой трудятся туроператор, дизайнер, парикмахер, пекарь, строитель, фотограф – всего 12 резидентов.

У каждого своя ниша – это одно из условий бизнес-инкубатора. Конкуренции под одной крышей быть не может. А вот помощь и поддержку окажут на всех этапах.

Александр Тимошевич, директор бизнес-инкубатора:

У человека есть идея. Он пришел, хочет открыть фирму. Он ею горит. Мы помогаем ему организовать, помогаем организовать штат. Я с большим опытом ведения бизнеса могу направить, подсказать каких-то инвесторов, сотрудников.

В небольшом районном центре универсальный помощник начинающего предпринимателя появился всего полгода назад. Просторное помещение выделила местная власть.

Есть даже конференц-зал. Причем аренда офиса здесь чуть ли не в два раза дешевле рыночных цен. Чем не подспорье для бизнесмена на первых порах?

Павел Шекрота, индивидуальный предприниматель:

Это позволяет проще начать свой бизнес. Опять же поддержка юридических, бухгалтерских вопросов. Да, конечно, это преимущество. Превзошла все ожидания и активность местных жителей. Поэтому в ближайшее время бизнес-инкубатор увеличит свои площади сразу в два раза. А еще появится свой медиа-кластер для лучшего продвижения продукта.