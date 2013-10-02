Новости по тегу #Льнозаводы в Беларуси

Применения ему за это время так и не нашли.
В Витебской области провели эксперимент. На одной половине поля посеяли французский лён и растили его полностью по западной технологии. На другой стороне поле засеял белорусский Институт льна уже своими семенами.
Огонь уничтожил более восьмидесяти тонн сырья и повредил около ста.
На рассмотрении правительства сейчас находится концепция новой стратегии развития льноотрасли республики.
Напомним, в конце мая сотрудники предприятия вырубили пять тополей, на которых гнездились грачи.
Как выяснило следствие, 19 апреля три девочки – учащиеся младших классов второй средней школы города Чаусы, и шестилетний мальчик разожгли костёр возле хранилища местного льнозавода. Ветер перебросил огонь на склад, где и начался пожар.
На выращивании льна в Беларуси специализируется самый северный регион - Витебская область.
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