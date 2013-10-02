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Новости по тегу #Льнозаводы в Беларуси

В Витебской области не собрали льнотресту в срок. Качество «северного шелка» под угрозой
02 октября 2013 18:26

В Витебской области не собрали льнотресту в срок. Качество «северного шелка» под угрозой

Губернатор Минской области Борис Батура ознакомился с модернизацией Воложинского льнозавода
26 сентября 2013 13:46

Губернатор Минской области Борис Батура ознакомился с модернизацией Воложинского льнозавода

Александр Лукашенко на льнозаводе в Шклове: Все выстроено! Но и здесь мы отстаем
15 декабря 2012 14:35

Александр Лукашенко на льнозаводе в Шклове: Все выстроено! Но и здесь мы отстаем

10 октября 2012 16:46

Бесхозяйственность на льнозаводе в Чауссах повергла в шок Госконтроль, но ремонт не планируется

19 июля 2012 13:23

Правительство Беларуси потребовало ускорить реконструкцию льнозаводов в стране

14 мая 2011 20:53

На Шкловском льнозаводе хранилось неиспользуемое оборудование, закупленное 20 лет назад за 300 миллионов рублей

02 августа 2010 19:31

Дубровенский льнозавод начал убирать экспериментальное поле льна, выращенное французами

12 октября 2009 18:01

В Полоцке ищут виновного в пожаре на льнозаводе

16 июля 2009 12:20

Число льнозаводов в Беларуси планируется сократить вдвое

05 июня 2009 13:53

3 миллиона рублей выплатит Слуцкий льнозавод за уничтожение колонии птиц

21 апреля 2009 10:54

Дети устроили пожар на Чаусском льнозаводе в Могилёвской области

21 декабря 2007 19:07

Городокский льнозавод осваивает новые технологии