Минэкономики инициирует публичное обсуждение изменений в указ о ремесленной деятельности

Новости Беларуси. Министерство экономики предлагает общественности обсудить изменения в указ о ремесленной деятельности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Свои замечания и предложения можно высказать на Правовом форуме Беларуси. Проект документа вносит уточнения в понятие «инструмент», вводит критерии отнесения к ремесленной деятельности.

По оценке Министерства экономики, принятие проекта указа позволит устранить неоднозначные нормы, сократить количество обращений граждан, исключить случаи отнесения ремесленной деятельности к незаконной предпринимательской из-за неправильной трактовки норм указа.