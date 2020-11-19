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Минэкономики инициирует публичное обсуждение изменений в указ о ремесленной деятельности

19 ноября 2020 16:10
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Новости Беларуси. Министерство экономики предлагает общественности обсудить изменения в указ о ремесленной деятельности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Свои замечания и предложения можно высказать на Правовом форуме Беларуси. Проект документа вносит уточнения в понятие «инструмент», вводит критерии отнесения к ремесленной деятельности.

По оценке Министерства экономики, принятие проекта указа позволит устранить неоднозначные нормы, сократить количество обращений граждан, исключить случаи отнесения ремесленной деятельности к незаконной предпринимательской из-за неправильной трактовки норм указа.

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# Бизнес в Беларуси # Экономика # Наталья Надольская

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