Принят бюджет Минска-2020. Какие расходы станут приоритетными?

Новости Беларуси. Принят бюджет Минска на 2020 год. Он утвержден 24 декабря депутатами городского совета на 13-й сессии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Половина расходов – затраты на социальную сферу, ЖКХ и транспорт. Более 20 % средств будет направлено на здравоохранение.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Акцент был сделан на то, чтобы завершить строительство уже начатых объектов. Эта задача была поставлена Президентом нашей страны на 2019-2020 годы. Еще один очень важный аспект – это обеспечение жильем многодетных семей, потому что в 2020 году мы должны уже полностью решить вопрос с проблемой предоставления жилья многодетным семьям. А с 2021 года четко выполнять в соответствии с действующими в нашей стране законодательными актами и направлять многодетные семьи на строительство жилья в течение одного года.