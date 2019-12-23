Новости экономики за 23.12.2019

Новости Беларуси. Когда Беларусь и Россия отменят роуминг? Чем Нацбанк порадовал нумизматов, и зачем к биржевым торгам допустят непрофессиональных инвесторов? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сколько будет стоить в 2019-м новогодний подарок из белорусских конфет? ДОСТУП К БИРЖЕВЫМ ТОРГАМ ПОЛУЧАТ НЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ИНВЕСТОРЫ Непрофессиональные инвесторы вскоре получат прямой доступ к биржевым торгам. С таким предложением выступил Минфин, и Белорусская валютно-фондовая биржа его поддержала.

Ожидается, что это придаст дополнительный стимул к развитию биржевого рынка. Специалисты не исключают, что допуск непрофучастников к режиму торгов и операциям с любой ценной бумагой может быть довольно рискованным шагом. С другой стороны, значительное увеличение количества участников валютного рынка сделает процедуру листинга ценных бумаг более привлекательной для их эмитентов и значительно оживит торги. Беларусь и Россия всё-таки договорились об отмене роуминга ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЙ ЭКСПОРТ В ЭТОМ ГОДУ ПРЕВЫСИТ 14 МИЛЛИАРДОВ ДОЛЛАРОВ Белорусские разработки стабильно востребованы на внешних рынках. Экспорт отечественной высокотехнологичной продукции ежегодно растет в среднем на 10 %. По итогам 2019 года он превысит 14 миллиардов долларов. Основу составляет производство товаров с высокой добавленной стоимостью.