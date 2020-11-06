Новости экономики за 06.11.2020

Новости Беларуси. Как изменятся условия льготного кредитования жилья, сколько семей досрочно использовали семейный капитал и что происходит с золотовалютными резервами страны? Новости деловой среды в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ПО ПРОГРАММЕ «СЕМЕЙНЫЙ КАПИТАЛ» ОТКРЫТО БОЛЕЕ 91 ТЫСЯЧИ СЧЕТОВ По программе «Семейный капитал» открыто уже более 91 тысячи депозитных счетов для многодетных семей. Без малого 9 тысяч счетов на почти 198 миллионов рублей оформлены уже на период 2020-2024 гг. Семейный капитал в Беларуси можно получить после рождения третьего и последующих детей. Досрочно использовать его выразили желание 25 540 семей. 90 % заявок подано на улучшение жилищных условий.

ЗОЛОТОВАЛЮТНЫЕ РЕЗЕРВЫ БЕЛАРУСИ ВЫРОСЛИ НА 2,2 % ЗА ОКТЯБРЬ Международные резервные активы страны на 1 ноября составили 7 485,6 миллиона долларов. За октябрь золотовалютные резервы выросли на 164 миллиона. Росту способствовало привлечение правительством внешнего займа, а также покупка Национальным банком иностранной валюты на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи. В октябре правительством исполнено внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на 222 миллиона доллара. Беларусбанк изменил условия выдачи льготных кредитов на жильё

ЗА 2020 ГОД БИТКОИН ПОДОРОЖАЛ НА 60 % За 2020 год биткоин подорожал на 60 %. Про рекорды стоимости не было слышно с января 2018-го. И вот, на фоне оптимизма рынков и падения индекса доллара, биткоин укрепился до 15 тысяч. Это происходит на фоне введения экстренных мер по поддержке экономики правительствами и центральными банками разных стран для смягчения последствий пандемии. Специалисты в отрасли утверждают, что огромные денежные вливания сделали криптовалюту более привлекательной для инвесторов.