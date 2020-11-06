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Новости экономики за 06.11.2020

06 ноября 2020 16:30
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Новости Беларуси. Как изменятся условия льготного кредитования жилья, сколько семей досрочно использовали семейный капитал и что происходит с золотовалютными резервами страны? Новости деловой среды в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новости экономики за 06.11.2020-1

ПО ПРОГРАММЕ «СЕМЕЙНЫЙ КАПИТАЛ» ОТКРЫТО БОЛЕЕ 91 ТЫСЯЧИ СЧЕТОВ

По программе «Семейный капитал» открыто уже более 91 тысячи депозитных счетов для многодетных семей. Без малого 9 тысяч счетов на почти 198 миллионов рублей оформлены уже на период 2020-2024 гг. Семейный капитал в Беларуси можно получить после рождения третьего и последующих детей. Досрочно использовать его выразили желание 25 540 семей. 90 % заявок подано на улучшение жилищных условий.

Новости экономики за 06.11.2020-4

ЗОЛОТОВАЛЮТНЫЕ РЕЗЕРВЫ БЕЛАРУСИ ВЫРОСЛИ НА 2,2 % ЗА ОКТЯБРЬ

Международные резервные активы страны на 1 ноября составили 7 485,6 миллиона долларов. За октябрь золотовалютные резервы выросли на 164 миллиона. Росту способствовало привлечение правительством внешнего займа, а также покупка Национальным банком иностранной валюты на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи. В октябре правительством исполнено внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на 222 миллиона доллара.

Беларусбанк изменил условия выдачи льготных кредитов на жильё

Новости экономики за 06.11.2020-7

ЗА 2020 ГОД БИТКОИН ПОДОРОЖАЛ НА 60 %

За 2020 год биткоин подорожал на 60 %. Про рекорды стоимости не было слышно с января 2018-го. И вот, на фоне оптимизма рынков и падения индекса доллара, биткоин укрепился до 15 тысяч. Это происходит на фоне введения экстренных мер по поддержке экономики правительствами и центральными банками разных стран для смягчения последствий пандемии. Специалисты в отрасли утверждают, что огромные денежные вливания сделали криптовалюту более привлекательной для инвесторов.

Новости экономики за 06.11.2020-10

BENTLEY ПЛАНИРУЕТ ПОЛНОСТЬЮ ПЕРЕЙТИ НА ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ

Bentley планирует полностью перейти на производство электромобилей. Автопроизводитель перестанет выпускать машины с двигателем внутреннего сгорания к 2030 году. Первый электромобиль Bentley планирует представить в 2025-м. Уже в 2021 году производитель готовится выпустить две модели гибридных автомобилей. В течение 10 лет Bentley превратится из компании по производству роскошных автомобилей в новый экологически безопасный образец для подражания.

# Экономическая рубрика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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