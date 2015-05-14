«Лучший экспортера года»: 14 мая в Минске проходит церемония награждения

Новости Беларуси. В Минске в эти минуты награждают лучших отечественных экспортеров. В этом году почетные призы ведущие компании республики получают в 17 номинациях. Среди них: разработка информационных технологий, металлургия, молочная промышленность, услуги. Объем экспорта некоторых лауреатов превышает сумму в 25 миллионов долларов. Оценивались также применение инновационных технологий в работе предприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Гурьянов, заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь:

У нас есть хорошие подвижки по рынку Азии. Мы сейчас с нашими европейскими партнерами обсуждаем вопросы расширения поставок нашей сельскохозяйственной техники, потому что Россия уже не потребляет в тех объемах, как есть. Ведем разговоры, в том числе, о сохранении наших позиций на украинском рынке. Здесь мы говорим о том, что для того, чтобы компенсировать в определённой степени продажи в твердых валютах, мы перешли и частично рассчитываемся в национальных валютах в торговле с Украиной.

«Лучшего экспортера года» в республике выбирают ежегодно. И каждый раз конкурс собирает лучшие отечественные компании, чей фирменный стиль – соответствие всем международным стандартам качества.

По мнению организаторов конкурса, он помогает сформировать в стране слой крепких, устойчивых предприятий, которые способны не только стабильно выпускать качественную конкурентоспособную продукцию, но и успешно представлять ее на мировой арене.

Игорь Чергинец, заместитель генерального директора Национальной авиакомпании:

В этом году мы добавили частоту выполнения полетов в Москву , Санкт-Петербург. Линия Минск-Санкт-Петербург продолжает расти. С 8 июня мы добавляем еще одну частоту. Это будет уже четыре частоты ежедневных. Хотел бы напомнить, что если взять период 6-7 лет назад, мы выполняли в Санкт-Петербург 3-4 рейса в неделю. Сейчас мы это выполняем за один день.

Сергей Гвардейцев, генеральный директор компании по разработке программного обеспечения:

У нас на 50% рынок американский. И достаточно большая пропорция европейского рынка, в том числе достаточно много было объема на Россию. На текущий момент на Россию чуть меньше, но мы достаточно быстро переориентировались. Как результат, в 2014 году мы показали 50-процентный рост в экспортной выручке нашего предприятия, что во время кризиса, я считаю, очень хорошим показателем.