Беларусь – Китай: Обзор совместных проектов, которые сейчас в работе

Новости Беларуси. Итак, общий портфель договоренностей по итогам визита Си Цзиньпина составляет около 18 млрд долларов. А сколько проектов уже в работе, причем в самых разных сферах: от производства полимерных добавок для дорожного покрытия и сверхточных лазеров. И что примечательно, за каждым из них стоят обычные люди: студенты, ученые, простые рабочие. С ними и встретилась корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ.

Виталий Горбуш, директор с белорусской стороны Института Конфуция по науке и технике Белорусского национального технического университета:

Здесь, в нашем институте Конфуция по науке и технике, вы можете увидеть и портрет великого ученого, мыслителя, писателя, мудреца.

Конфуций вдохновляет белорусских студентов, в первую очередь, на изучение китайского языка.

В Белорусском национальном техническом университете Институт Конфуция открылся в октябре прошлого года. Он стал третьим в нашей стране. А всего в мире действует около 600 таких учреждений образования. Но только здесь изучают технический и научный китайский.

Люн Сюе обучает наших студентов уже более полугода. Говорит, что белорусам легко дается китайский. Но ее покорило даже не усердие учеников, а наше гостеприимство.

Лун Сюе, преподаватель китайского языка:

Мне было очень приятно, когда в мой день рождения все начали меня поздравлять. Это был настоящий сюрприз. Для большинства моих студентов учеба проходит легко, Но в нашем языке несколько десятков тысяч иероглифов. Белорусу достаточно выучить 600 иероглифов, чтобы освоить разговорный уровень.

Антонина изучает китайский уже несколько месяцев. Знания на практике она собирается применить уже в ближайшее время. С открытием китайско-белорусского индустриального парка потребность в таких специалистах возрастет в разы. Да уже и сейчас есть необходимость.

Только БНТУ реализует десятки совместных проектов. Прибыль от такой деятельность вполне ощутимая – от полумиллиона долларов в год.

Наибольший интерес проявляют провинции и регионы Китая, которые находятся на «Шелковом пути». Это еще один масштабный китайский проект, в котором ключевую роль отводят и Минску.

Юрий Алексеев, генеральный директор Научно-технологического парка БНТУ «Политехник»:

В Китае заинтересовались выращиванием клюквы. Наши селекционеры поехали туда и помогают им осваивать и выращивать не только картошку. Прежде всего, китайцев интересуют новые материалы, биотехнологии, все больше и больше интересуются вопросами экологии.

Анатолий Чайковский, руководитель центра оптического дистанционного зондирования Института физики имени Б. И. Степанова НАН Беларуси:

Такая система сейчас создается белорусскими учеными в Антарктиде.

Максим Богданович, научный сотрудник лаборатории лазерной техники и технологий Института физики имени Б.И.Степанова НАН Беларуси:

Китайцы к нам обратились потому что мы делаем хорошие лазеры.

Анатолий Чайковский и Максим Богданович совсем не лирики. Это наши физики. Максим недавно вернулся из Китая, где устанавливал белорусский лидар. Это оборудование помогает решать экологические проблемы. Густонаселенный Китай очень часто окутывает смог. Белорусской прибор способен заметить самые маленькие частицы в атмосфере. Такие лидары работают и в космосе.

Ольга Коршун, СТВ:

Есть и более приземленные примеры сотрудничества. При укладке асфальта на проспекте Независимости использовали специальные добавки. Это разработка белорусских ученых. Но вот оборудование для выпуска таких добавок поставили китайские партнеры. Специалисты говорят, что такое дорожное полотно более крепкое. Эти добавки укрепляют асфальт. А вот такие совместные проекты, безусловно, укрепляют белорусско-китайские отношения.