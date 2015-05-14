В Добруше к концу 2015 года запустят новое белорусско-китайское производство

Новости Беларуси. Добрушский картон по китайским технологиям. В небольшом райцентре Гомельской области скоро появится одно из самых современных упаковочных производств в мире. Строительство комбината ведёт китайская корпорация. Корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ узнал, что в очередь за будущей суперпродукцией уже выстраиваются заказчики.

Александр Добриян, СТВ:

Мы находимся в самом центре будущего производства. Буквально через полгода здесь установят самую современную на постсоветском пространстве картоноделательную машину. Трудно поверить, но это колоссальное здание длинной в 780 метров – китайские специалисты возвели всего за 2,5 месяца.

О том, что добрушской фабрике нужна глубокая модернизация, было понятно давно. Будущее увидели в производстве немелованного и мелованного картона для упаковки пищевых продуктов, лекарств и для использования высококачественной полиграфии. Финансовая поддержка пришла из Китая. Инвестиционный договор на 348 миллионов долларов подписали в 2011.

Игорь Дегтярёв, начальник технического управления холдинга по производству обоев:

Реализация проекта позволит Беларуси успешно производить мелованные и немелованные виды картона, которые на бывшем постсоветском пространстве не производятся.

Уже сейчас крупные европейские дистрибьюторы проявляют неподдельный интерес к будущему добрушскому картону. Ведь в профессиональных кругах хорошо известно: в Беларуси китайцы строят одно из самых современных производств на планете. Всё оборудование общей стоимостью в четверть миллиарда долларов выполнено на китайских заводах, но по чертежам и лицензиям передовых австрийской и французской компаний.

Сергей Ильин, заместитель главного инженера:

В этом проекте будут реализованы самые передовые мировые тенденции бумажной промышленности.

Цзян Шуцян, заместитель директора представительства компании (Китай):

Добрушский объект очень важен для нас. Мы не просто строим передовые, современные фабрики для белорусского народа и нашего заказчика. Честно говоря, китайским рабочим очень понравилось в Добруше, понравились белорусы. И местное население хорошо, дружественно к нам относится.

Китайские инвестиции изменили и сам город. В Добруше отремонтированы его знаменитые мосты, построен новый путепровод, благоустраивают окрестности.

Геннадий Мальцев, заместитель председателя Добрушского райисполкома:

В ходе реализации инвестиционного проекта будут созданы дополнительные новые рабочие места – в пределах 200 человек. И, конечно, это увеличение объемов производства, соответственно, налоговые платежи в бюджет тоже значительно увеличатся.

Строят китайцы качественно, что подтверждают заключения белорусских экспертов. Добрушский комбинат для китайской компании – проект имиджевый. От того, как он будет реализован, зависят дальнейшие заказы на территории всего Таможенного союза. Ввести в строй новое производство планируется в канун нового года.