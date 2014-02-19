Александр Лукашенко: Майдана мы не допустим в нашей стране. Все будет цивилизованно

Новости Беларуси. Александр Лукашенко считает необходимым навести порядок в работе индивидуальных предпринимателей. Об этом глава государства заявил сегодня на совещании, где обсуждается проект указа о некоторых вопросах продажи товаров частниками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правительство предлагает обязать всех ИП с 1 июля документально подтверждать приобретение реализуемой продукции. Сейчас им нужно лишь уплатить единый налог в двойном размере.

Правила бизнес-игры предпринимателей были установлены еще в 2005 году. Работа по схеме купи-продай по сей день просто облагается двойным единым налогом. Такие условия в разговоре назвали льготными и сами люди от коммерции, которых пригласили на совещание. Это представители 60-тысячного сообщества, которое занимается ввозом товаров в Беларусь.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Некоторые политики от предпринимательства, хотя их трудно назвать политиками, представляющими интересы предпринимателей, пытаются шантажировать власть, в том числе президента. Вот чего бы я не советовал делать отдельным заявителям, так это подобных заявлений в средствах массовой информации. Ибо это вам может просто вылезти боком. Меня пугать бесполезно. Майдана мы не допустим в нашей стране. Все будет цивилизованно. Почему? Потому что предприниматели - это самый продвинутый слой нашего общества экономического, если можно так сказать, ориентированный на всяческие реформы, реструктуризацию, приватизацию и прочее. Мир в этой системе координат живет давно. Поэтому если вы за это, то государство вправе вас поставить в систему подобных координат. Мы сделаем так, как будет выгодно, во-первых - вашим потребителям, то есть белорусскому народу, во-вторых - государству белорусскому, вы меня извините, и в-третьих - как будет выгодно вам - людям, день и ночь работающим, и работающим так, как никто не работает в нашей стране, это я признаю. Играть с государством, типа того, что «давайте еще на полгода, еще на год отсрочим» - не допустимо. Никаких решений, понимаете, временных, половинчатых быть не должно здесь. Это не говорит о том, что я сегодня готов подписать тот проект, который мне представлен. Нет. Более того, прежде чем предпринимать какие-то действия в этом вопросе, я хотел бы, чтобы докладчики мне не рассказали, сколько в бюджет кто заплатил, а показали глубину тех процессов, которые происходят в предпринимательской среде.

Как правило, перед принятием важных государственных решений проходит их публичное обсуждение. Сегодня, 18 февраля, в зале присутствовали предприниматели и представители бизнес союзов. Президент предостерег всех индивидуальных предпринимателей от шантажа власти в связи с предстоящими изменениями.

Александр Лукашенко:

Цивилизованной, прозрачной торговле - быть. Какой будет схема и система, вы, Михаил Владимирович (прим. Мясникович), с Прокоповичем отвечаете. Вы выработаете ее совместно с предпринимателями. Никаких отсрочек для перехода на эту систему быть не может. Мы к этому созрели и предприниматели созрели, за исключением тех, кто провоцирует их и политику какую-то создают. Никто не должен быть обижен. К 1 июля в каждой области министр торговли создает вместе с губернаторами и правительством оптовые базы. Если мы увидим какой-то нюанс, который буде вреден вам и государству - сойдется так, я обязательно вас поддержу. Обязательно. Но только давайте договоримся без всяких наскоков, что вот такие-сякие, забастуем… Я уже много подходил к тому, вот если вы после сегодняшнего разговора попробуете где-то устроить забастовку, то есть не будете работать на своем рабочем месте - в торговом центра «Импульс», или как? - вы больше туда не придете. Я приму решение: тот, кто демонстративно закрыл свои эти квадратные метры - это окошко или ларек, он больше туда не появится. Просто вам нигде в Минске и в стране не дадут арендовать эти площади. Поэтому вы выработаете нормальный подход в этих вопросах и выработаете нормальный документ.

Реформы назрели хотя бы потому, что за 9 лет с появлением таможенной «тройки», изменилась структура рынка.

О нюансах нового указа рассказал Петр Прокопович — председатель Совета по развитию предпринимательства Беларуси. Товар, который предлагают бизнесмены, должен быть качественным. Но подтвердить его происхождение сейчас может лишь треть частников. Чиновник предлагает подумать о них: тех, кто уже смог наладить работу по всем стандартам. И, с точки зрения конкуренции, находится в невыгодном положении.

Петр Прокопович, председатель Совета по развитию предпринимательства в Республике Беларусь, заместитель Премьер-министра Республики Беларусь:

Проверено свыше 9 тыс. торговых мест на рынках. Нарушения выявлены более чем у 70% ИП от общего количества проверенных, то есть 30% работают нормально, все соблюдают, 70% не считают это делать нужным.

Подтвердить качество товара, особенно произведенного в России, очень сложно, но именно на востоке закупается большинство частников. Представитель бизнес-сообщества даже продемонстрировал на совещании пример «китайской грамоты», с которой можно столкнуться на оптовом рынке в России.

Александр Калинин, председатель белорусского союза предпринимателей:

На рынке ходят китайские номерные накладные, там все на китайском, кроме торгового места, оно на кириллице. Эти документы там признаются, по ним можно и товар вернуть, и деньги вернуть, если получают некачественный товар. С точки зрения наших налоговых органов, эти документы, конечно, не соответствуют нашим требованиям.

Избежать таких накладок можно. Для этого надо дать возможность предпринимателям покупать «чистый» товар в Беларуси. Например, на оптовых складах. Идея не нова. Более того, правительству было поручено создать что-то подобное еще несколько лет назад.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я несколько лет назад вам поручил с Мясниковичем создать «черкизовский рынок» в Беларуси. Где посмотреть этот рынок? Чтобы наши предприниматели не ездили в Москву или в Казахстан, и это тряпье, ползая на коленях, в сумках не привозили сюда.

Почему нет? Они как ездили в Москву, так и ездят. Как давали взятки там конкретным лицам, так и дают. Они уже привыкли к этому пути — во-первых. Во-вторых, вы не выполнили мое поручение.

Разбор таких «коммерческих» полетов — не повод разговора на самом высоком уровне. Это подметили некоторые присутствовавшие на заседании эксперты. Все решаемо на уровне правительства. А при условии своевременного выполнения поручений, возможно, не появилось бы и повода для сегодняшней встречи.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Что я должен сделать для того, чтобы вас не обидеть? Не потому что я вас боюсь. Мне-то чего бояться вас! Объясните, чего мне вас бояться? Вы пытаетесь там, я вам сказал вначале, меня запугивать. Чего? Портфель у меня отберете?

Я за олимпиаду похудел на 10 кг, один раз пробежавшись по трассе Домрачевой, где она, задыхаясь, бегает. Один раз — я на 10 кг похудел! Почему? Кушнир прыгает последний прыжок. Чувствую, что я крайний, понимаете, я последний! Кушнир провалится, а я - последний! Дашка перед вторым стартом... Я, говорит, Александр Григорьевич, после спринта провалилась, лыжи не бежали. Она вторую гонку провела, никто в мире, кто понимает в биатлоне, никто в мире так не бегал! После этой победы, я ей говорю, я ей разложил всю гонку. Она на меня смотрит, говорит: Александр Григорьевич, Вы как будто со мной бежали. Я говорю, я же вижу, я же тебя знаю. Я к чему это говорю — я везде крайний, я должен переживать, как там Кушнир прыгнул или Даша не пробежала.

Жанна Яткова — предприниматель с 20-летним стажем. Начинала как обычный «челнок»: сама возила товар из-за границы. Посетовала на сложность доступа к чиновникам. Попасть на прием порой очень сложно. Хотя бы просто для того, чтобы обсудить их же недоработки, которые, условно говоря, видны только из-за прилавка.

Жанна Яткова, индивидуальный предприниматель:

Привозишь товар на территорию Республики Беларусь, как мы раньше привозили. Мы его растамаживали за день, у нас были документы на руках. Теперь месяц. Пока ты сделаешь сертификат, еще месяц. Кому нужен такой товар?

Среди конкретных предложений снизу — ввести постепенную сертификацию товаров. А с 1 июля начать контроль качества только отдельных групп. Эти моменты поручено проработать совместно с правительством. Как и проект указа в целом. По итогам совещания стало понятно, что исключительно в коридорах власти такой вопрос решить невозможно. Только с помощью рабочих групп, где не последнюю роль должны сыграть и сами предприниматели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.