«Банк развития Республики Беларусь» в 2015 году станет координатором финансирования госпрограмм

Новости Беларуси. Банк развития со следующего года станет координатором финансирования государственных программ. При этом будет выработан наиболее оптимальный подход к инвестированию перспективных проектов. В их числе -- строительство третьей линии минского метро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Румас, председатель правления открытого акционерного общества «Банк развития Республики Беларусь»:

Также банк начнет финансировать строительство горно-обогатительного комбината на базе месторождения «Ситницкое» и планирует участвовать в реконструкции автодороги Р-23 Минск - Микашевичи. В текущем году кредитный портфель банка увеличится не менее чем на 31%.

Поддержку получит также малый и средний бизнес. Этим займутся банки-агенты. Финансирование коснется и социальных направлений — образования и спорта. В частности, помощь окажут двум перспективным теннисистам. Будут также закуплены школьные автобусы.

Финансовый институт примет участие не только в материальном обеспечении, но и в подборе персонала. Так, банкиры выдвинули идею пригласить в качестве водителей женщин. Многие из них имеют своих детей, поэтому к маленьким пассажирам будут относиться с большей заботой.

Василий Швед, заместитель председателя правления открытого акционерного общества «Банк развития Республики Беларусь»:

75 тысяч школьников в нашей стране нуждаются сегодня в подвозе. И подвозят, на сегодняшний день, порядка 50 тысяч школьников школьные автобусы в Республике. Нужно купить еще порядка более 170 новых автобусов и 850 автобусов заменить.