Александр Лукашенко потребовал ускорить строительство Китайско-белорусского индустриального парка

Новости Беларуси. Важнейший совместный проект Беларуси на площади, равной двум Люксембургам в перспективе должен приносить десятки миллиардов долларов каждый год. Срок реализации — тридцать лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Но пока это все планы на бумаге. Как их воплотить в жизнь сегодня решали около двух часов. Производства «завтрашнего дня» разместятся в Смолевичском районе. Налоговые льготы, белорусские рабочие с высокой квалификацией, таможенные преференции — все это хороший стимул для крупных инвесторов. Для КНР, как основного вкладчика, это крупнейший совместный проект в Европе. Для Беларуси — серьезный экономический шаг вперед.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Несмотря на большое государственное значение, которое придается Парку, процесс его, мне Кобяков предлагает заявить, что он идет медленно. Он не идет никак. Это еще одно безобразие со стороны Правительства и ответственных лиц. К примеру, на разработку и согласование генплана (на листе ватмана надо было начертить очередной опус архитекторам, студент в качестве дипломного проекта вычертил бы это за одни сутки, а, может, за одну ночь перед тем, как защищать диплом), у нас Правительство вместе с чиновниками от архитектуры чертило 8 месяцев. К удивлению, потом опомнились и заявляют, что не то начертили. На этой территории должны быть представлены перспективные предприятия, мировые бренды. Эти вопросы лично просил взял под контроль премьер-министра. Хочу услышать, что мы имеем на сегодняшний день. Сколько брендов в этом Парке? Мне представили новый указ по Парку. Что не хватает, вообще-то, причем тут новый указ? У нас, если проваливается дело какое-то, то Правительство подсовывает новый документ. Нужно суперсовременное производство, фабрики, заводы, где будут производить востребованную в мире продукцию. Самые продвинутые предприятия. Нам не нужны даже рабочие места, как это мы привыкли говорить. У нас люди все трудоустроены. У нас наоборот рабочих рук не хватает. Нам нужны высокопроизводительные рабочие места, где один человек будет работать за 100 человек. Для того, чтобы создать такое производство в Беларуси, у нас есть все, и самое главное – человек. И стабильность в государстве, которой сегодня так недостает многим государствам. И инвесторы ищут, как они говорят, тихую гавань, где разместить свои капиталы, где разместить предприятия и спокойно работать и производить нужную продукцию. Мы барахтаемся из стороны в сторону и все тонет в лавине бюрократизма.

Конечно, объемы работы, капиталовложения огромные. Ведь, по сути, рядом со столицей мы возводим новый современный город, создаем самостоятельную территориально-экономическую единицу. Здесь не только размещение инновационных экспортоориентированных производств, но и создание комфортных условий для жизни людей. Специальным Указом был установлен льготный налоговый режим, позволяющий выдержать конкуренцию как на едином рынке Таможенного союза, так и Евросоюза.

Идея создания белорусско-китайского индустриального парка впервые обсуждалась в марте 2010-го. В Минск приехал тогда заместитель председателя КНР Си Цзиньпин. Далее — подписано соглашение, которое ратифицировали в обеих странах еще два года назад. С тех пор процесс создания Парка заметно сбавил обороты. Главная причина в банальной бюрократии.

Анатолий Тозик, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Реализация проекта оказалась на много сложнее, чем мы себе представляли. В силу новизны проекта серьезные трудности возникли на стадии разработки и согласования проекта генерального плана и проекта детального плана территории первоочередного освоения.

Для того, чтобы придать проекту новый импульс, правительство представило президенту новый указ. Который тут же подвергся критике. Ничего принципиально нового в документе нет. Но доработать мелкие недочеты нужно. В частности Александр Лукашенко отметил, что разговор на эту тему состоялся накануне в Сочи с председателем КНР.

Александр Лукашенко:

Это должен быть исключительно коммерческий проект. Если китайцы кому-то давали кредит под 2,5-3%, то под 5-6% мы кредиты брать у них не будем. Вот в чем должна быть политика. И почему вы мне не сказали в разговоре в Сочи с Си Цзиньпином. И он у меня через каждые 10 минут спрашивал: господин президент, вы скажите, какие у вас еще трудности, вопросы, - мы будем подключаться, мы будем помогать. Но у меня один был трудный вопрос, который я ему написал и помощникам отдал. Этого вопроса не было. И вы были там с премьер-министром.

По мнению губернатора Минщины, китайская сторона с осторожностью смотрит на проект в связи с тем, что пока не видит серьезных преференций. А для того, чтобы они появились, необходимы первые шаги со стороны Беларуси.

Семен Шапиро, председатель Минского областного исполнительного комитета:

Китайцы очень настороженно идут сюда. Потому что стоимость квадратного метра земли, которую мы потом будем представлять инвесторам, сегодня достигает $66. Аналогичные партии в Европе - $50. С учетом того, что там еще земля подороже, когда стройоценка земли. Но мы должны приближаться к $40-45, тогда будет интерес у инвесторов приходить на эту территорию с инвестициями.

Александр Лукашенко:

Вложения госбюджета должны быть сведены к минимуму, если не к нолю. Вот считайте, что из своего кармана достаете деньги и вкладываете. И думайте, понимайте, что может эти деньги вложить другой человек, другой резидент. Вот как надо к этому подходить.

Помощник президента Кирилл Рудый долгое время проработал в Китае советником белорусского посольства. Знает одну из самых сильных экономик мира изнутри. Известно, что проект для минской области разработан по принципу китайских парков, которые принципиально отличаются от известной практики свободных экономических зон своей современностью.

Кирилл Рудый, помощник Президента Республики Беларусь:

Именно этим наш Парк может отличаться от Свободных экономических зон. В СЭЗ, условно, такие ангары для ручной сборки машин, то в Парке должны быть суперсовременные лаборатории, где должны работать будущие, говорю как есть, нобелевские лауреаты. Тогда он даст эффект.

Привлечь серьезного инвестора — задача и для министерства иностранных дел. Конкретных предложений президент потребовал от главы внешнеполитического ведомства.

Александр Лукашенко:

Что сделал МИД под эту тему?

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:

Европейски компании говорят: дайте нам конкретно условия работы в этом Парке. Когда определитесь с инфраструктурой, строительством, с площадкой, мы тогда будем смотреть. Реально сейчас очень такое сдержанное отношение к этому Парку.

Александр Лукашенко:

Может нам 9 тысяч гектар надо будет, может 20 тысяч в итоге надо, но пока инвесторов на 20 тысяч нет. И на 9, и на 8 нет. Есть на 1 гектар. Вот начинайте в этих границах, которые буду обозначены. Они уже обозначены в указе. Начинайте в этих границах подводить природный газ, электричество дайте им - это забота государства, но не больше. И отрезайте им для их предприятия землю.

Какой будет эта площадка, белорусские и китайские специалисты сейчас решают сообща. Уже известные восточные технологии необходимо адоптировать к европейским условиям.

Ли Хай Синь, вице-президент строительной компании (Китай):

С первого дня мы тесно сотрудничаем с белорусскими специалистами. Сейчас близится к завершению разработка детального плана. Китайская сторона заинтересована в сотрудничестве. Нас привлекают и льготные условия, созданные белорусским правительством для реализации проекта.

Китайская сторона готова к сотрудничеству, отметил премьер-министр. Михаил Мясникович не так давно посетил КНР с официальным визитом, где состоялся ряд продуктивных переговоров.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Оба руководителя Китая «за» этот проект. И много мы это обсуждали - и с председателем КНР - эти вопросы. Они, да. И главное, что это услышало все окружение их. Это немаловажное значение.

Подводят итог, п резидент отметил, что такой масштабный проект должен иметь серьезную экономическую основу на старте. Самый надежный путь — привлечь компании с мировым именем. Для этого нужный условия, причем, созданные не в ущерб местным жителям. По прогнозам, на территории индустриального парка будут постоянно жить около 150 тысяч человек.

Александр Лукашенко:

Там должны быть компании будущего. Там должны рабочие места быть высокоэффективные, высокотехнологичные места должны быть в этих компания, которые придут. Вот какие нам нужны рабочие места. И в центре Европы иметь этот высокотехнологичный Парк, эту площадку производственную, промышленную – это благо. Никто с этим не спорит. И я от этого не отказываюсь. Мы договорились с прежним президентом Китая. И нынешний – еще больший сторонник нашего сотрудничества, еще больший, Си Цзиньпин. Но стоит вопрос: мы, что, это будем строить за свои деньги и будем нести ответственность за субъекты хозяйствования, которые построят там свои, даже высокотехнологичные, производства? Да, будем. Как государство. Мы за них должны отвечать, мы их будем защищать. Но деньги мы им дать не можем. Мои претензии. Вы как всегда: бюрократ на бюрократе сидит и бюрократом погоняет. Вы за три года нарисовали дипломный проект. И то, этот проект не утвердили. Студент готов за ночь, это третий раз повторяю, студент бы это нарисовал. И выдаете за великое достижение. Так дело не пойдет. Никаких ограничений по скотомогильникам, по природе, по еще по чем-то быть с завтрашнего дня там не должно. Не мешайте людям работать, если мы им позволили туда идти и работать. Все должно быть приближено к населенным пунктам, которые там есть. И не важно, что там деревни, на территории этого Парка. Ну и что. Эти деревни, 7 или 11, могут быть изюминками в этом Парке. Надо обеспечить людям в этих деревнях нормальное проживание. Попросить этих инвесторов, чтобы каждый отвечал за конкретную деревню. Нет – я их попрошу. Но крестьян обидеть нельзя – они веками там жили.

Китайские деньги уже сегодня эффективно работают на белорусскую экономику. Например, это проекты по электрификации участка железной дороги Жлобин-Осиповичи, строительство завода в Светлогорске, а так же энергоблоков на Лукомльской и Березовской ГРЭС. Уровень стратегического партнерства двух стран, можно сказать возьмет новую высоту с реализацией проекта индустриального парка. Активные работы на площадке под Минском планируют начать уже этим летом.