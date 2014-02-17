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В МИДе обсудили слабые места белорусского экспорта

17 февраля 2014 12:02
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Новости Беларуси. Снижение внешнего товарооборота и отрицательное сальдо. Слабые места белорусского экспорта сегодня обсуждают на заседании коллегии Министерства  иностранных дел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По итогам 2013 года внешнеторговый оборот составил почти 80 миллиардов долларов. Положительные тенденции наметились в торговле с Китаем, Соединенным Королевством, Италией и Германией, зато на спад пошли продажи в Нидерландах, Латвии, Венесуэле, Бразилии и Эстонии.

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:
К сожалению, целый ряд цифр и, прежде всего экспорт и сальдо внешней торговли, не соответствуют прогнозному параметру. В свою очередь эти показатели не являются прямым отражением предпринятых усилий. Разработка чёткого алгоритма наших действий по исправлению ситуации – вот лейтмотив сегодняшней коллегии. Для этого нам необходимо ещё раз пройти по всем слабым местам в нашей деятельности и тщательно проанализировать эффективность взаимодействия со смежниками, в том числе отраслевиками.

# Экономика # Владимир Макей # Экспорт

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