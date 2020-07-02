Белорусские банки массово снизили ставки по кредитам

Новости Беларуси. С начала июля заметно оживился кредитный рынок. Банки массово снизили ставки, причем сильнее всего это снижение затронуло сферу потребительских кредитов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Некоторые финансовые учреждения возобновили оформление ранее приостановленных продуктов, некоторые предложили новые. Изменения в условиях потребительского кредитования произошли почти во всех банках, и в подавляющем большинстве случаев ставки упали. Диапазон снижения от 0,02 до 6,5 % годовых. Специалисты говорят, что причиной этого стало снижение ставки рефинансирования и публикация Нацбанком новых значений расчётных величин стандартного риска.