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Белорусские банки массово снизили ставки по кредитам

02 июля 2020 14:36
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Новости Беларуси. С начала июля заметно оживился кредитный рынок. Банки массово снизили ставки, причем сильнее всего это снижение затронуло сферу потребительских кредитов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские банки массово снизили ставки по кредитам-1

Некоторые финансовые учреждения возобновили оформление ранее приостановленных продуктов, некоторые предложили новые. Изменения в условиях потребительского кредитования произошли почти во всех банках, и в подавляющем большинстве случаев ставки упали. Диапазон снижения от 0,02 до 6,5 % годовых. Специалисты говорят, что причиной этого стало снижение ставки рефинансирования и публикация Нацбанком новых значений расчётных величин стандартного риска.

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# Кредиты Беларуси # Экономика # Сергей Савицкий # Фотофакт

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