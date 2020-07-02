Новости экономики за 02.07.2020

Новости Беларуси. Кому и на сколько увеличат компенсацию при переходе на электрическое отопление и подогрев воды, почему потребительские кредиты стали дешевле и сколько белорусские женщины тратят на косметику. Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ. Обещанное с 1 июля начало взимания платы за зарядку электромобилей на ЭЗС «Маланка» не состоялось! Заряжаться можно по-прежнему бесплатно. Все дело в мобильном приложении, которое принимает оплату заряда. Кому и на сколько увеличат компенсацию при переходе на электрическое отопление и подогрев воды?

В «Беларуснефти» считают, что прежде, чем оно будет запущено официально, надо все тщательно проверить. Поэтому сейчас проводится плановое тестирование, принять участие в котором приглашают всех желающих электромобилистов. В компании рассчитывают, что испытания удастся завершить не позднее третьей декады июля. Именно с этого времени ЭЗС «Маланка» станут платными. Напомним, стоимость энергии должна составить 30-40 копеек за киловатт-час. Это меньше, чем у всех соседей и других стран Европы.



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