Прямой эфир

Кому и на сколько увеличат компенсацию при переходе на электрическое отопление и подогрев воды?

02 июля 2020 14:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Министерство энергетики предлагает увеличить некоторым категориям граждан компенсацию расходов при переходе на электрическое отопление и подогрев воды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соответствующий проект указа вынесен на общественное обсуждение. Согласно документу, местные органы власти смогут принимать решения о возмещении малообеспеченным и другим социально уязвимым категориям граждан части расходов – 40 % от стоимости выполненных работ по электроснабжению, но не более 80 базовых величин, или 2 160 рублей. То есть после принятия указа сумма возможной компенсации увеличится в два раза.

Кому и на сколько увеличат компенсацию при переходе на электрическое отопление и подогрев воды?-1

Сейчас им могут возмещать только 20 % расходов, но не более 40 базовых, что на сегодняшний день составляет 1080 рублей. В то же время по оценкам специалистов ориентировочные затраты на выполнение таких работ составляют порядка 5 тысяч рублей. Кого и по каким критериям следует относить к категории малообеспеченных и другим социально уязвимым группам, определит Совет Министров.

О других новостях экономики за 2 июля читайте здесь

# Электроснабжение # Экономика # Сергей Савицкий # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Белорусские банки массово снизили ставки по кредитам
02 июля 2020 14:36

Белорусские банки массово снизили ставки по кредитам

Новости экономики за 02.07.2020
02 июля 2020 14:34

Новости экономики за 02.07.2020

В центре внимания – развитие экономики. Александр Субботин посетил два крупных предприятия в Гродно
01 июля 2020 19:08

В центре внимания – развитие экономики. Александр Субботин посетил два крупных предприятия в Гродно