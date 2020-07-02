Кому и на сколько увеличат компенсацию при переходе на электрическое отопление и подогрев воды?

Новости Беларуси. Министерство энергетики предлагает увеличить некоторым категориям граждан компенсацию расходов при переходе на электрическое отопление и подогрев воды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Соответствующий проект указа вынесен на общественное обсуждение. Согласно документу, местные органы власти смогут принимать решения о возмещении малообеспеченным и другим социально уязвимым категориям граждан части расходов – 40 % от стоимости выполненных работ по электроснабжению, но не более 80 базовых величин, или 2 160 рублей. То есть после принятия указа сумма возможной компенсации увеличится в два раза.