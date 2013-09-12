Российские СМИ уже неделю ищут потенциального покупателя акций «Уралкалия»

Новости России. В российских СМИ продолжается поиск потенциального покупателя на акции «Уралкалия», принадлежащие Сулейману Керимову. Телевидение, газеты и Интернет с начала недели называли уже несколько кандидатов на пакет одиозного олигарха. Однако до сих пор никто из них намерений заключить такую сделку не подтвердил.

Сегодня в центре внимания СМИ оказалась фигура бывшего банкира и руководителя Госстроя России – Владимира Когана. По информации российских источников бизнесмен договаривается о кредите для финансирования покупки.

Слухи о возможной продаже Керимовым своего пакета акций «Уралкалий» начались еще в конце прошлой недели. С этого времени они ежедневно опровергаются, но и каждое следующее утро вспыхивают с новой силой. Что может говорить о неслучайном характере такой утечки.

Российские СМИ уже писали об интересе к пакету Керимова со стороны основателя «Русснефти» Михаила Гуцериева, Аркадия Ротенберга, совладельца АФК «Система» Владимира Евтушенкова и «Норникеля». Сегодня новая фамилия.

Interfax.ru (Россия):

Владимир Коган в настоящее время наиболее близок к покупке доли Сулеймана Керимова в «Уралкалии», сообщил «Интерфаксу» источник в окружении продавца. По его словам, Коган договаривается о кредите Сбербанка для финансирования сделки.

Как известно, дыма без огня не бывает. Хотя по уже по сложившейся традиции, вся информация о возможной сделке сторонами опровергается. При этом в СМИ запущена цифра, сколько Керимов хочет получить за почти 22% акций «Уралкалия», – 4,5 млрд долларов. Хотя текущая рыночная цена пакета – около 3,5 млрд.

Надо отметить, что впервые с момента обрушения активов «Уралкалия» и разразившегося скандала, связанного махинациями, инкриминируемых Керимову и Баумгертнеру, акции предприятия поползли вверх. Подорожали сразу на 9%.

Александр Муха, аналитик исследовательской группы BusinessForecast.by:

Новый акционер, новый владелец вот этого пакета акций «Уралкалия», он скорее будет заинтересован скорее в долгосрочном развитии калийного бизнеса, а не в спекулятивных операциях. Поэтому, с точки зрения развития калийного бизнеса, с точки зрения развития отдельных калийных предприятий, приход нового собственника на «Уралкалий» является очень положительным фактором, поскольку, действительно, позволит нормализовать ситуацию.

Газета.ру (Россия):

Официально в компании слухи о выходе из бизнеса г-на Керимова отрицают, но участники рынка не исключают, что продажа его доли пойдет «Уралкалию» на пользу.

Не секрет, что «Уралкалий» крайне закредитован, а прибыль в этом полугодии значительно снизилась. Российский бюджет недосчитается налогов. Неясно что будет с долгами и активами, выведенными в оффшоры. На самом предприятии могут затянуть потуже пояса, и это отразится на зарплатах сотрудников.

«Уралкалий», кстати, собирается брать новый кредит почти на 1,5 млрд долларов. Видимо, снова у государства. При этом, олигарх Керимов сам покупал акции предприятия за счет заемных средств.

Некоторые эксперты считают, что у него и вовсе денег не было. Кредит на покупку бумаг был получен хитрым способом – под залог приобретаемого пакета. Но деньги все равно надо возвращать, а учитывая последний скандал, ситуация существенно ухудшилась. Керимов потерял на снижении стоимости акций предприятия 500 млн долларов. Похоже, и настойчивые слухи о продажи пакета «Уралкалия» ходят неспроста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.