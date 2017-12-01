Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон договорились организовать в Таджикистане выставку белорусских компаний и предприятий

Новости Беларуси. Развитие производственной кооперации и укрепление бизнес-контактов. Перспективы сотрудничества Минска и Душанбе обсуждали 1 декабря президенты Беларуси и Таджикистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Переговоры во Дворце Независимости прошли в узком и расширенном составах. Акцент стороны сделали на экономике. Планируется, что в следующем году в Таджикистане пройдет бизнес-форум и выставка белорусских товаров. Это поможет продвижению нашей продукции, в том числе, на рынки третьих стран. К примеру, в Афганистан и Пакистан. Александр Лукашенко отметил, эти страны проявляют активный торговый интерес.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы договорились, что в ближайшее время, может быть весной, организуем в Таджикистане масштабную выставку наших компаний и предприятий. С таким расчетом, чтобы вместе с вами выйти на афганский и пакистанский рынки. К нам приезжает руководство Афганистана, крупные бизнесмены и просят, чтобы мы организовали поставки техники, продовольствия и помогли открыть там сборочное производство. Нам бы очень хотелось, чтобы вы подключились к этому процессу, потому что вы как никто другой знаете Афганистан. Это огромная страна, больше 30 млн человек, где живут хорошие люди. Война рано или поздно закончится. Но там надо создавать эти предприятия, нужные для народа. Президент поддержал что он все сделает для организации масштабнейшей выставки той продукции, которую мы производим. Я уверен, в нашем братском Таджикистане не все знают, что мы можем делать. На этот бизнес-форум, который мы там организуем, приедут и афганские бизнесмены, таджикские. Сегодня я поручаю министру сельского хозяйства, промышленности, вдвоем соберитесь и организуйте, просчитайте. Сейчас нет проблем с доставкой туда образцов нашей техники. Тем более она там будет распродана вся. Мы должны вывезти весь спектр нашей продукции и показать там. Надо еще раз в новых условиях, когда поднимается Таджикистан, когда наладились отношения с соседями, нет проблемы по поставкам, надо выработать дорожную карту наших отношений. Это надо сделать нашей межправкомиссии. Надо посмотреть, что мы у вас будем покупать, что вы у нас будете покупать. Где мы вместе пойдем, какие совместные предприятия будем создавать. Надо разворачиваться нам в Таджикистане. И Таджикистан станет ближе к нам.

В ноябре этого года в Гиссаре уже открылось сборочное производство нашей сельхозтехники. В 2018 производство начнет работать на полную мощность. Что увеличит и товарооборот. Цифры совместной торговли пока скромные. Всего 20 миллионов долларов по итогам 2016. В этом году плюс еще 8 миллионов.