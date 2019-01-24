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Губернатор Новосибирской области в Минске: «Визит насыщенный. Мы побывали на многих предприятиях»

24 января 2019 12:19
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Новости Беларуси. Во время встречи Александр Лукашенко и губернатор Новосибирской области Андрей Травников обсудили вопросы сотрудничества Беларуси и Новосибирской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Губернатор Новосибирской области в Минске: «Визит насыщенный. Мы побывали на многих предприятиях»-1

Губернатор Новосибирской области в Минске: «Визит насыщенный. Мы побывали на многих предприятиях»-3

Александр Лукашенко отметил, что этот регион является воротами в огромную Россию. И наша страна готова к созданию совместных сборочных производств и выпуску продукции на рынки третьих стран.

Губернатор Новосибирской области: «Сибиряки с удовольствием покупают белорусские продукты»

Есть перспективы работы и в авиационной сфере: на белорусском авиаремонтном заводе возможно техническое обслуживание современных типов самолетов. Также мы готовы предложить к реализации свои проекты строительства агрогородков и объектов инфраструктуры.

Губернатор Новосибирской области в Минске: «Визит насыщенный. Мы побывали на многих предприятиях»-6

Андрей Травников, губернатор Новосибирской области России:
Огромное спасибо за эту встречу. Действительно, мы здесь почувствовали не только родную погоду, но и радушный прием и желание продолжать совместную работу. К сожалению, не получилось организовать этот визит в 2017 году – мы действительно переносили сроки. Но зато сейчас, в январе 2019 года, мы приехали большой командой.

Визит очень насыщенный. Мы за эти дни побывали на многих предприятиях, во многих городах.

Губернатор Новосибирской области в Минске: «Визит насыщенный. Мы побывали на многих предприятиях»-9

Добавим, что сегодня Беларусь и Новосибирская область находят взаимный интерес во многих сферах. Товарооборот за 11 месяцев 2018 года составил более 264 миллионов долларов.

Александр Лукашенко и Андрей Травников обсудили вопросы сотрудничества Беларуси и Новосибирской области

# Беларусь-Россия # Экономика # Андрей Травников # Фотофакт

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