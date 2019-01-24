Губернатор Новосибирской области в Минске: «Визит насыщенный. Мы побывали на многих предприятиях»

Новости Беларуси. Во время встречи Александр Лукашенко и губернатор Новосибирской области Андрей Травников обсудили вопросы сотрудничества Беларуси и Новосибирской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко отметил, что этот регион является воротами в огромную Россию. И наша страна готова к созданию совместных сборочных производств и выпуску продукции на рынки третьих стран. Губернатор Новосибирской области: «Сибиряки с удовольствием покупают белорусские продукты» Есть перспективы работы и в авиационной сфере: на белорусском авиаремонтном заводе возможно техническое обслуживание современных типов самолетов. Также мы готовы предложить к реализации свои проекты строительства агрогородков и объектов инфраструктуры.

Андрей Травников, губернатор Новосибирской области России:

Огромное спасибо за эту встречу. Действительно, мы здесь почувствовали не только родную погоду, но и радушный прием и желание продолжать совместную работу. К сожалению, не получилось организовать этот визит в 2017 году – мы действительно переносили сроки. Но зато сейчас, в январе 2019 года, мы приехали большой командой. Визит очень насыщенный. Мы за эти дни побывали на многих предприятиях, во многих городах.