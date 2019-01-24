Как делают козий сыр

И рыба, и мясо. В минувшем году иностранный потребитель подражал привычкам белорусов: отправляясь за провизией – всё чаще выбирал белорусское. По самым скромным подсчётам, общий чек продуктов с красно-зелёным лейблом оценивается в 4,5 миллиарда долларов. Алексей Богданов, начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Мы прогнозируем, что по итогам прошлого года, мы выйдем на цифру 5,2 миллиарда долларов. Это будет 5% роста к уровню 2017 года.

Прежде всего с продуктовых полок традиционно сметали нашу молочку и мясо. К слову, это больше половины всего экспорта продовольствия страны. Алексей Богданов:

Мы, нарастив объём производства, двинулись на новые рынки, сократив немного традиционный рынок. На 6,6% снизилось присутствие на российском рынке. Склады не наполнились, хотя был небольшой период трудностей, но, вместе с тем, нам удалось объёмы, которые были накоплены, распродать.

На вкус и цвет товарищ есть – самый большой «лайк» белорусскому сыру. В 2018 году его продажи за границей выросли почти на 15%. В плюсе от заморских предпочтений оказалось и это хозяйство. Дмитрий Крылов, глава фермерского хозяйства по производству продуктов питания из козьего молока:

Сегодня расширяем ассортимент наших продуктов. Для того, чтобы осваивать больше наш рынок. Ценность козьего молока, всё-таки, в его свежести.

Ровно четверть века назад здесь выращивали свиней, а спустя 10 лет стали разводить коз. У всех здешних рогатых – племенной статус, а родословная известна до 4 поколения. Константин Лукашевич, заместитель главы фермерского хозяйства по производству продуктов питания из козьего молока:

Сначала занимались чисто производством молока. Уже как 5 лет хозяйство построило свой перерабатывающий цех и производит, кроме молока, йогурт и сыры.

В течение года через эти цистерны проходит около 250 тонн козьего молока. И лишь меньшая доля идёт на производство сыра. В камере созревания сыр хранится не менее месяца. Удивительно, но на такой площади помещается порядка двух тонн элитного продукта. Жёлтый оттенок сыру придаёт специальное покрытие.

Ежегодно – инспекция грунта на чистоту. Перед дойкой – тщательный клининг. Плюс корм, выращенный исключительно органическими методами. Всё это кладут на алтарь безопасности, вкуса и пользы. Именно такой продукция получается на выходе. Константин Лукашевич:

Мы производим, что на внутренний рынок, что на экспорт одинаково вкусный продукт, поэтому он ничем не отличается. И упаковка, что для белорусского рынка, что для российского – она одинаковая.