Как делают козий сыр

И рыба, и мясо. В минувшем году иностранный потребитель подражал привычкам белорусов: отправляясь за провизией – всё чаще выбирал белорусское. По самым скромным подсчётам, общий чек продуктов с красно-зелёным лейблом оценивается в 4,5 миллиарда долларов.
Алексей Богданов, начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:
Мы прогнозируем, что по итогам прошлого года, мы выйдем на цифру 5,2 миллиарда долларов. Это будет 5% роста к уровню 2017 года.
Прежде всего с продуктовых полок традиционно сметали нашу молочку и мясо. К слову, это больше половины всего экспорта продовольствия страны.
Алексей Богданов:
Мы, нарастив объём производства, двинулись на новые рынки, сократив немного традиционный рынок. На 6,6% снизилось присутствие на российском рынке. Склады не наполнились, хотя был небольшой период трудностей, но, вместе с тем, нам удалось объёмы, которые были накоплены, распродать.
На вкус и цвет товарищ есть – самый большой «лайк» белорусскому сыру. В 2018 году его продажи за границей выросли почти на 15%. В плюсе от заморских предпочтений оказалось и это хозяйство.
Дмитрий Крылов, глава фермерского хозяйства по производству продуктов питания из козьего молока:
Сегодня расширяем ассортимент наших продуктов. Для того, чтобы осваивать больше наш рынок. Ценность козьего молока, всё-таки, в его свежести.
Ровно четверть века назад здесь выращивали свиней, а спустя 10 лет стали разводить коз. У всех здешних рогатых – племенной статус, а родословная известна до 4 поколения.
Константин Лукашевич, заместитель главы фермерского хозяйства по производству продуктов питания из козьего молока:
Сначала занимались чисто производством молока. Уже как 5 лет хозяйство построило свой перерабатывающий цех и производит, кроме молока, йогурт и сыры.
В течение года через эти цистерны проходит около 250 тонн козьего молока. И лишь меньшая доля идёт на производство сыра. В камере созревания сыр хранится не менее месяца. Удивительно, но на такой площади помещается порядка двух тонн элитного продукта. Жёлтый оттенок сыру придаёт специальное покрытие.
Ежегодно – инспекция грунта на чистоту. Перед дойкой – тщательный клининг. Плюс корм, выращенный исключительно органическими методами. Всё это кладут на алтарь безопасности, вкуса и пользы. Именно такой продукция получается на выходе.
Константин Лукашевич:
Мы производим, что на внутренний рынок, что на экспорт одинаково вкусный продукт, поэтому он ничем не отличается. И упаковка, что для белорусского рынка, что для российского – она одинаковая.
Сегодня на ферме насчитывается около тысячи коз. К лету, как здесь уверяют, цифра вырастет минимум наполовину. Вместе с ней взлетят объёмы производства и выручка.
Алексей Богданов:
Есть основания предполагать, что мы выполним этот показатель. Дело в том, что в прошлом году мы активно нарастили объёмы в натуральном выражении и мяса, и молока. Была бы больше сумма но, к сожалению, такая была конъюнктура рынка молочного в мире, что цены были немного ниже, чем в 2017 году.
Какой бы ни была конъюнктура – сбавлять экспортные темпы белорусские производители и не думают. Между тем, согласно госпрограмме на эту пятилетку – в статье по увеличению объёмов экспорта продовольствия на 2019 год значится цифра шесть с шестью нулями. И речь, разумеется, идет про валютную выручку.