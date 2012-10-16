Александр Лукашенко: Хочешь богатым быть? Это уже не забота государства

Новости Беларуси. Александр Лукашенко провел пресс-конференцию с представителями российских региональных СМИ. Встреча прошла в здании Национальной библиотеки и по традиции завершила пресс-тур российских журналистов по Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Один из вопросов касался благополучия жизни белорусов.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Что касается политики внутри государства, то она вам абсолютно известна. Вы ее видите. Все должно быть сориентировано и делаться для народа. Вот это демократия. Это – права человека. Я считаю, что прежде всего право человека – это право на жизнь.

И вот вокруг жизни человека мы должны создать, прежде всего, безопасность для жизни этого человека. Это – право на труд, это право на нормальную заработную плату, чтобы он мог, этот человек, мы ему должны помочь, чтобы он мог оплатить коммунальные услуги и прокормить свою семью.

Хочешь богатым быть? Это уже не забота государства. Мы должны условия создавать, но чтобы олигархом быть или богатым, тут тебе надо включаться на полную катушку и работать.