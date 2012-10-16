Александр Лукашенко считает хорошим вариантом продажу России НПЗ при условии доступа к добыче российского природного газа и нефти

Новости Беларуси. Александр Лукашенко провел пресс-конференцию с представителям российских региональных СМИ. Встреча прошла в здании Национальной библиотеки и по традиции завершила пресс-тур российских журналистов по Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Один из вопросов касался белорусских нефтеперерабытывающих заводов. Президент считает хорошим вариантом продажу России НПЗ при условии доступа к добыче российского природного газа и нефти.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

У нас был такой принципиальный разговор с вашим руководством. Вот вы хотите у нас участвовать в приватизации. Уже люди начали говорить, что хотят схватить, поделить олигархи и так далее. Мы не против. Хотите нефтеперерабатывающие заводы, которые у нас (не знаю, может, кто-то из вас был в России, в Беларуси), но они как игрушки. Мы туда немало вложили. Это красивые современные европейские предприятия. И все это признают. Хотите вы купить эти предприятия. Знаете, если я на это пойду, мне мало не покажется в Беларуси. Точно обвинят в том, что я тут сдаю, продаю, как после «Белтрансгаза», который мы продали «Газпрому». Выдержали эту атаку.

Но есть хороший вариант. Мы вам отдаем нефтеперарабатывающие заводы, перерабатывайте свою нефть, и мы будем свою там перерабатывать, на этих заводах. Вы, пожалуйста, дайте нам возможность добывать самим, как иностранцы, американцы и другие, дайте возможность добывать природный газ.

Мы потребляем 22 млрд. Давайте мы 10. Я прямо им сказал: «Мы будем от вас зависимы». На 12 млрд. Никуда не денемся. Но 10 мы сами добудем. Может, нам это дешевле будет. Ваш дорогой газ, наш дешевый, который мы добудем на месторождениях, которые вы нам выделите, как англичанам, американцам на равных условиях. И мы будем добывать там 10 млрд, дешевого белорусского газа будет, и 22 млрд – дорогой российский. И мы как-то разбавим этот газ. Для нас это будет приемлемо.

То же самое по нефти. Почему мы в Венесуэле запросто 40 на 60 (они 40 дают нам, в уставном фонде и прочее, 60 – их), мы там добываем нефть. За тридевять земель. Притом мы будем добывать лучше, чем ваши компании. Вы никогда нам претензий не предъявите, что там где-то что-то разлилось, что-то загорелось. Давайте мы это сделаем. Нет. Так а почему нет. Мы нам – заводы, вы нам – возможность, не нефть, а возможность на условиях, которые приняты в России для иностранцев, добывать эту нефть. Ответьте вы мне на вопрос «Почему не соглашаются». Ответа нет.