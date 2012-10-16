Александр Лукашенко: Через два года мы будем иметь 7 миллиардов долларов экспорта

Новости Беларуси. Александр Лукашенко провел пресс-конференцию с представителями российских региональных СМИ. Встреча прошла в здании Национальной библиотеки и по традиции завершила пресс-тур российских журналистов по Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Один из вопросов касался способов, с помощью которых удалось сохранить экономическую стабильность Беларуси в условиях мирового экономического кризиса.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы перед собой не ставим каких-то геополитических задач. Мы четко определили, исходя из этого, свою внешнеэкономическую и внешнеполитическую стратегию. Что касается этих стратегий, то, конечно, основой всего является экономика. Примерно 80-85% нашей экономики - это экспорт. Мы совсем немного потребляем из того, что производим, внутри Беларуси.

Мы приняли решение, чтобы диверсифицировать, в том числе, и экономику и начать модернизацию и наращивание объемов производства и предприятий, которые работают на местном сырье.

И мы также стали развивать сельское хозяйство. Сегодня у нас 95% - обеспеченность продуктами питания и мы завозим только 3-5%, наверное, только некоторые экзотические товары, типа бананов.

Если раньше мы думали, как накормить собственный народ, где бы той же картошки прикупить или взять в кредит, чтобы в Чехии купить немного зерна и до весны дотянуть животноводство, чтобы не вырезать весь скот, то сегодня мы не просто накормили своих людей. Через два года мы будем иметь 7 миллиардов долларов экспорта.

Более того, мы полностью переоснастили базы хранения сельскохозяйственной продукции, они стали исключительно мирового уровня. Мы можем хранить продукцию сельского хозяйства до весны, ту же картофель, капусту, морковь, и продавать ее тогда, когда выгодно производителю. Более того, мы полностью переоснастили переработку сельскохозяйственной продукции. Это огромная часть нашей экономики.

Если учесть, что один крестьянин создает для семерых рабочие места в стране, это дорогого стоит.