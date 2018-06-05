5 июня открывается сельскохозяйственная выставка «Белагро-2018»

5 июня начинается белорусская агропромышленная неделя. В её рамках и главная сельскохозяйственная выставка страны «Белагро». Вот уже четверть века здесь демонстрируют передовые направления животноводства и растениеводства, лучшие образцы отечественной сельхозтехники, а также новинки от наших торговых партнёров. В 2018 году у форума и обширная география: свыше пяти сотен представителей почти из 30 стран.

Алексей Богданов, начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Наша выставка направлена и на внешний, и на внутренний фактор. Нам необходимо приносить и в Беларусь новые технологии из стран мира, и, конечно, выходить в страны, где выставляется тот или иной товар. Беларусь уже известна как экспортёр продовольственных товаров, машин и техники. Но мы делаем акцент на расширение экспорта селекционной продукции. Это и в животноводстве, и в растениеводстве. Любая выставка – это заключение контрактов. Сегодня говорить рано, но, я думаю, что эта цифра будет не меньше, чем в 2017 году.