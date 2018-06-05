5 июня открывается сельскохозяйственная выставка «Белагро-2018»

Новости Беларуси. Крупнейший смотр отечественных достижений и международный опыт в сельском хозяйстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Крупнейший смотр отечественных достижений и международный опыт в сельском хозяйстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
5 июня начинается белорусская агропромышленная неделя. В её рамках и главная сельскохозяйственная выставка страны «Белагро». Вот уже четверть века здесь демонстрируют передовые направления животноводства и растениеводства, лучшие образцы отечественной сельхозтехники, а также новинки от наших торговых партнёров. В 2018 году у форума и обширная география: свыше пяти сотен представителей почти из 30 стран.
Алексей Богданов, начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Наша выставка направлена и на внешний, и на внутренний фактор. Нам необходимо приносить и в Беларусь новые технологии из стран мира, и, конечно, выходить в страны, где выставляется тот или иной товар. Беларусь уже известна как экспортёр продовольственных товаров, машин и техники. Но мы делаем акцент на расширение экспорта селекционной продукции. Это и в животноводстве, и в растениеводстве. Любая выставка – это заключение контрактов. Сегодня говорить рано, но, я думаю, что эта цифра будет не меньше, чем в 2017 году.
Кроме того, на площадке в 75 тысяч квадратных метров развернётся рыбацкая деревня, где каждый желающий сможет угоститься ухой или попробовать словить рыбу своими руками. В программе также конкурс на звание лучшей бурёнки страны и мастер-класс по перетягиванию грузовика.