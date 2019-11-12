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Россия предлагает распространить на ЕАЭС белорусский опыт регулирования цен на сахар

12 ноября 2019 15:47
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Новости мира. В ЕАЭС обсуждается возможность введения регулирования цен на сахар. Инициатором выступили российские производители, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они изучили опыт нашей страны и теперь предлагают распространить его на весь союз. Дело в том, что в России перепроизводство сахара привело к беспрецедентному обвалу цен, что, в свою очередь, поставило в сложное положение сельхозпроизводителей. В ряде регионов закупочная цена на сахарную свеклу даже не обеспечивает уровень воспроизводства. Сейчас там сладкий продукт продается ниже себестоимости, поэтому белорусские заводы еще в августе полностью прекратили экспортные поставки и переориентируют потоки на другие рынки.

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# ЕАЭС # Экономика # Сергей Савицкий

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