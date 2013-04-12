Александр Лукашенко – чиновникам: Еще раз прошу не делать из посевной кампании какую-то войну

Новости Беларуси. В Беларуси необходимо принять эффективные меры, чтобы максимально снизить ущерб от наводнения. Об этом заявил президент 12 апреля на совещании о мерах по минимизации последствий весеннего паводка и готовности к проведению весенне-полевых работ. Александр Лукашенко обратил внимание участников совещания на сроки проведения посевной кампании. Ее нужно провести максимально быстро.

Почти 600 подворий, 67 жилых домов, дюжина участков дорог практически ушли под воду. Таков результат погодных аномалий 2013 года. Традиционно, самые проблемные – южные регионы страны. И страдают они не только из-за разлива рек. Проблем этой весной добавили и снежные циклоны. Такая ситуация стала причиной совещания у президента страны. Здесь и к МЧС, и к губернаторам, особое требование – принять все возможные меры, чтобы максимально снизить ущерб наводнения.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Нам надо работать на упреждение, принять эффективные меры, чтобы максимально снизить ущерб от наводнения, если это возникнет, и ни в коем случае не допустить потери людей. Конечно, за последние годы в Беларуси накоплен определенный опыт минимизации негативных последствий разлива рек и таяния снегов. Задача сейчас состоит в том, чтобы все эти меры давали надлежащий эффект, а для этого необходима слаженная и четкая работа соответствующих служб и органов власти.

Небесная канцелярия в 2013 году заставляет и аграриев начать посевные работы почти на две недели позже. Президент особо подчеркнул: время упускать нельзя.

Александр Лукашенко:

Мгновенный сев яровых культур. Мгновенный. Причины вы знаете: агротехнические сроки по времени уходят. Времени, чтобы провести сев яровых культур, а равно как получить в этом году хороший урожай, остается очень мало, оно уходит. Поэтому надо предусмотреть более высокие темпы всех работ, чтобы не упустить оптимальные сроки и заложить хорошую основу для нового урожая. В полном смысле слова придется дежурить на полях. Как только поле готово к севу – его надо мгновенно засеять.

Паводковая ситуация в стране под контролем. Как с земли, так и с воздуха. 9 апреля, вооружившись картами, по количеству страниц напоминающими том «Войны и мира», с высоты птичьего полета за разливом рек наблюдала целая комиссия. Маршрут – от Пинска до Мозыря – самые тревожные пункты. Вот, к примеру, Столинский район. Один из самых проблемных. Сразу несколько хуторов оказались отрезанными от внешнего мира. Затоплены участки дорог, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вице-премьер Анатолий Калинин уверяет: с подобными ситуациями справлялись уже не раз.

Анатолий Калинин, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Прогнозы развития паводковой обстановки предполагает уровень воды выше среднего многолетнего по значениям. Наводнения на территории Республики Беларусь, особенно в полесском регионе, являются периодически повторяющейся ситуацией. В течение последних 20 лет самое крупные из них произошли в 1999 году, 2004 и 2010 годах.

По словам вице-премьера, самый результативный способ защититься от большой воды – строительство дамб. С 1999 года построено 465 километров. Поселки в Житковичском районе точно ушли бы на глубину, если бы не насыпной барьер.

Министр по чрезвычайным ситуациям намекает на еще одну проблему: зачастую спасателям приходится отправляться на вызовы, где хозяева явно справились бы сами.

Владимир Ващенко, министр по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:

Буквально вчера звонок раздается: «У меня во дворе «Мерседес», вода 10 см. Приедьте и откопайте». «А вы пробовали копать?» «А зачем мы, если вы есть?»

Александр Лукашенко:

Помочь надо тем, кто в нуждается помощи. Может, кто-то пытался как-то по-своему защититься и неправильно это сделал, укажите на это. Если это дело самого хозяина подворья. Не хочет делать – пусть плавает. А то мы начинаем сегодня работать за миллионы людей. И когда мы начинаем мелочиться и работать за миллионы, за каждого, мы обязательно где-то, что-то у нас лопнет, порвется в узком месте. Поэтому государственные органы, МЧС должны сосредоточиться на выполнении своих задач. Все остальное доведите с органами власти, председателями сельских советов (через них тоже работайте), доведите до населения то, что должно сделать население.

Синоптики сложную паводковую ситуацию на юге страны прогнозируют до конца апреля. В поймах рек вода поднялась до полутора метров. Но даже эту цифру считают штатной. В некоторых поселках жизнь уже течет в привычном русле.

Владимир Дворник, председатель Гомельского облисполкома:

В этом году тоже не должно быть каких-то серьезных проблем для Полесья.

Константин Сумар, председатель Брестского облисполкома:

Что касается Брестской области, уважаемый Александр Григорьевич, то, в принципе, ситуация спокойная и вода в последнее время прибавляла, вот, на сегодняшний день, плюс 2 см. Но уже на Украине за прошлые сутки вода упала на 25 см. А именно Украина нам давала по Горыни очень серьезную воду. Поэтому, в принципе, ситуация спокойная.

8 районов Брестской области и 8 Гомельской уже приступили к посевным работам. И здесь, в прямом смысле, время – деньги. Чтобы не потерять ни то, ни другое, работать придется почти втрое быстрее. На посадку сельхозкультур – 10-12 дней вместо полутора месяцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Русый, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

На сегодняшний день половина страны занята снегом. Но ситуация, уважаемый Александр Григорьевич, меняется по часам. Буквально в течение суток открываются целые территории. Практически за два дня от снега очистилась Брестская область, больше чем на треть – Гомельская, Гродненская, юг Минской области и даже Витебская область. Толочин, Орша, Бешенковичи – вот эти районы уже начали вести подкормку многолетних трав.

Отдельный вопрос – озимые. Оптимальный срок, пока семена могут находиться под снегом, – 110 дней. 12 апреля – 142-й. Тем не менее, уверяют аграрии, 92% семян – белорусской селекции. К таким условиям адаптированы, потери будут минимальны.

Во время посевной задействуют 47 тысяч механизаторов. Все они уже готовы приступить к работе. А вот готова ли техника президент поинтересовался у МВД. Структуре было поручено отследить готовность сельхозмашин.

Александр Лукашенко:

Пусть Комитет государственного контроля выборочно и Вы вместе с ним, госсекретарь, проверьте как МВД выполнило мое поручение по техническому осмотру. Это была целая кампания, должна быть. Когда механизатор от страха, что завтра он столкнется с работником дорожно-патрульной службы ГАИ, чистил, красил, мазутил, как они говорили, смазывал все агрегаты и выставлял на линейку готовности. Так ли сделано, как когда-то это было. Поэтому за неделю выборочно, не надо ходить по всей стране, проверьте как МВД выполнило мое поручение.

Не обошлось на совещании и без традиционной темы о выделении средств. Министр финансов Андрей Харковец отвечает: выше запланированного бюджета не прыгнешь. Президент считает, зарабатывать стоит и на экспорте. Есть проблемы и по возврату кредитов.

Александр Лукашенко:

Краха экономики, даже из-за посевной, быть не должно. Поэтому на какие-то, я уже не говорю про шальные деньги, никаких нет шальных денег и никаких излишек быть, Александр Михайлович, не должно. В бюджете то, что у нас есть, мы отдадим. Чем можем, тем поможем. Банки ориентированы на то, чтобы кредитовать в этот период сельское хозяйство, как и любую экономику. Взял деньги – верни. Главное – это стабильность экономики. И никакие посевные не должны подорвать этой стабильности. Это главное. Вы об этом должны помнить.

Еще раз прошу вас ни в коем случае не делать из посевной кампании какую-то войну. Просто организуйте нормально процесс. Я хочу, чтобы губернаторы меня наконец-то услышали и дошли до каждого руководителя. Это не значит, что надо у Семена Борисовича в кабинете собрать всех руководителей хозяйств. Не надо. Поделите область на 2-3 зоны и там пригласите с участием министра, вице-премьера, проведите соответствующие встречи. И предупредите, передайте людям к тому, что сегодня телевидение покажет и газеты напишут. Вот и все.

Мы столько ввалили в сельское хозяйство средств. Я не жалею. Купили технику, привели в порядок все, что надо. Мы пять лет, повторяю, пять лет можем вообще жить, не закупая основные средства для сельского хозяйства. Пять лет можем жить. Но мы этого не делаем. Мы и в этом году покупаем для села технику, оказываем поддержку, о которой сказали мы. Но надо на эту заботу ответить делом.

Еще одна тема, которую особо выделил президент, – наведение порядка. И касается это всего: от частного двора до объектов инфраструктуры. Особое внимание – состоянию дорог.

Александр Лукашенко:

Приводите в порядок обочины, я уже не говорю о дорожном полотне. Приводите все в порядок. И выдраить надо, вычистить все. Говорят: «Придорожные там и прочее». Правильно. Гости к нам приезжают. Когда к вам в дом приходят, вы обязательно помоете, почистите, на стол что-то. Так и в стране должно быть. Все надо привести в порядок. Сегодня на дорогах можно работать. Начинайте.

Впереди и губернаторам, и аграриям предстоит немало работы. И касается это в первую очередь будущего урожая. Несмотря на погодные условия, планы амбициозные. По прогнозам, белорусский каравай образца 2013 года будет весить почти 11 миллионов тонн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.