Александр Лукашенко: Будущий год будет очень тяжелым, такого года в истории Беларуси не было

Новости Беларуси. Александр Лукашенко требует от чиновников железного порядка и дисциплины. Об этом заявил глава государства, принимая 22 декабря кадровые решения. Обновления затронули внешнеполитическое ведомство, прокуратуру, новые председатели сразу в 12 районах страны. Особое требование Президента к местной вертикали власти: интересы людей должны быть самым главным в работе чиновников. Корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ продолжит.

Кадровые назначения начались с согласований. Глава государства встретился с чиновниками, претендующими на новые назначения. Опытный управленец Александр Позняк будет помощником Президента – главным инспектором по Витебской области.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Проблем в Витебской области – думаю, секретом не будет – предостаточно. И некоторые проблемы носят хронический характер – не первые год, некоторые с советских времен в силу местоположения Витебской области. Поэтому вместе, в одной упряжке с губернатором, вы должны работать по экономическому, социально-экономическому развитию области. Делать максимум того, чтобы Витебская область заняла достойное место в системе нашей страны.

Витебщина – регион непростой. Например, в агропромышленном комплексе его часто называют зоной рискованного земледелия. Поэтому область на особом счету.

Александр Позняк, помощник Президента Республики Беларусь - главный инспектор по Витебской области:

Президент всегда об этом говорит: главное – работа должна быть для людей. Подбор кадров, честных, порядочных, компетентных. Поэтому вместе с местными органами власти будем над этим работать.

Александр Гурьянов, много времени проработавший заместителем министра иностранных дел, курировал внешнеэкономические вопросы. Это поможет ему представлять интересы Беларуси в Италии в роли Чрезвычайного и Полномочного Посла.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

В будущем году, и это Вам надо взять на контроль, Александр Николаевич, МИД должен заниматься почти только внешнеэкономической деятельностью. А точнее, внешней торговлей. Все остальные в пристежку к нему – и я, и Вы, и премьер-министр – нам надо выдержать будущий год. Поэтому вам и карты в руки.

Дипломаты Министерства иностранных дел сегодня это еще те, кто помогает выстраивать торгово-экономические связи между странами и предприятиями.

Александр Гурьянов, Чрезвычайным и Полномочный Посол Республики Беларусь в Итальянской Республике:

Итальянцы активно интересуются инфраструктурными проектами в Беларуси, сельскохозяйственной отраслью. И не забываем про малый и средний бизнес. Почти 97% итальянской экономики – это малые и средние предприятия. Поэтому с ними, конечно, будем держать контакт и в том числе на уровне наших регионов активно продвигать.

Президент дал согласие на назначение Виктора Климова на должность прокурора Брестской области.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Вы ни в коем случае не должны там ни под кого прогибаться. Вы знаете, что собой представляет Витебская область. Западный регион очень непростой. И в этой ситуации там криминала, особенно в связи с тем, что граница проходит. Поэтому я Вас убедительно прошу ни с кем не конфликтовать, помогать губернатору. Одно дело делаете. Но принципиальность – прежде всего.

Александр Микалуцкий станет первым заместителем председателя Гомельского облисполкома. А Виктора Аскерко – заместителем председателя Витебского облисполкома.

Наиболее обширный блок кадровых решений вторника касался вопросов управления на местах. Президент дал согласие на назначение 12 председателей различных райисполкомов по всей стране.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Что я хочу вам, мужики, сказать. Опять же не ради учебы. Только что Александр Николаевич вам сказал, где находится вице-губернатор Гомельской области. Наверное, вы практически все знаете почему. Мы еще к этому вопросу вернемся. Но 2,5 десятка человек в вязи с этим халатным, диким преступлением оказались в застенках. Это не просто мы демонстрацию хотели какую-то утроить. Хотя кадры должны видеть, что прощения за это никому не будет. Кормить детей гнилым продуктом никому не позволено. И у нас люди такие в Беларуси. Это от людей информация пошла. Как раз на злобу дня. Очень много ваших подчиненных, придя в эту должность (хотя я вас предупреждаю, что вы на передовой, вы лицом к лицу с людьми), начинают улучшать свои жилищные условия. Я не против, но за собственный счет. Собирайтесь толокой, стройте дома себе. Но у нас так сразу: ЖКХ, коммунальные предприятия и прочие подчиненные идите стройте, создавайте какую-то материальную базу для председателя райисполкома бесплатно. И очень много председателей райисполкомов на этом погорели просто, как в народе говорят.

Поэтому я вас прошу: если вы идете на эту должность, вы должны знать, что вы на стекле просвечиваетесь со всех сторон и люди вас видят. И в это сложное время, а год будущий будет очень тяжелым, смею рискнуть, заявить, что такого года еще в истории нашей страны не было. Обвалилась Россия, что творится в Украине (это наш второй рынок), Казахстан просел. Год будет очень тяжелым. И нам надо просто выстоять, по-военному выстоять. И если мы будем заниматься вот этими вопросами на глазах у людей, не реагируя на их предложения, замечания, не поддерживая их, а создавая свое материальное благосостояние, то такая власть народу не нужна. Поэтому я прошу вас это прежде всего усвоить.

Президент дал согласие на назначение Владимира Муквича на должность заместителя министра по налогам и сборам.

Виктора Сидоровича на кресло директора Департамента государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты.

Михаил Малашенко будет заместителем председателя Государственного комитета по стандартизации – директором Департамента по энергоэффективности.

Игорь Завалей станет членом Гомельского облисполкома, Павел Игнатов – Минского облисполкома и Валерий Стадольник также Минского облисполкома.