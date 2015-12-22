Беларусь, Россия и Казахстан выработали предварительный механизм по контролю за украинским транзитом

Новости России. Беларусь, Россия и Казахстан выработали предварительный механизм по контролю за транзитом украинских товаров и товаров из Евросоюза. Как заявил 21 декабря первый вице-премьер России Игорь Шувалов, по поручению президентов проведены консультации, и новый механизм позволит полностью контролировать потоки грузов из Украины через Беларусь или Россию в Казахстан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Москве Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что страны ЕАЭС выработают защитные меры после начала действия с 1 января зоны свободной торговли между Украиной и ЕС.

Как подчеркнул накануне белорусский лидер, может сложиться ситуация, когда украинский товар будет замещен товаром Евросоюза, а их товар хлынет на нашу территорию. Еще большие опасения вызывает то, что европейские товары, привезенные в Украину по нулевой пошлине, благодаря зоне свободной торговли с СНГ, могут попасть на территорию всего Содружества, если этот рынок не будет защищен.

Елена Семак, кандидат экономических наук, доцент кафедры международных экономических отношений БГУ:

Евразийский экономический союз очень долго вырабатывал защитные меры для наших отраслей, для наших предприятий. И вся система тарифов и защитных мер была очень уравновешенной, гармонизированной. Теперь, естественно, она нарушена. С 1 января ЕС открывает свободную зону торговли с Украиной и понятно, что поток товаров хлынет к нам через Украину в Беларусь и Российскую Федерацию. И наши производители будут не защищены, потому что сейчас мы защищены от этого.