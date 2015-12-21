В Минске усилили контроль за ценообразованием в преддверии новогодних и рождественских праздников

Новости Беларуси. В Новый год – со старыми ценами! В столице усилили контроль за ценообразованием. Торговые сети и предприятия, которые необоснованно завысят стоимость, понесут серьёзную административную ответственность. Об этом 21 декабря заявила начальник антимонопольной и ценовой политики Наталья Зайцева на оперативном совещании в Мингорисполкоме.

Так, в городе сохранят цены и не допустят их взлёта в преддверие новогодних и рождественских праздников. Контроль над ценообразованием одинаково коснётся как государственных, так и частных магазинов.

Нарушителям грозит штраф от 20 до 400 базовых величин.

Кроме того, усилят контроль и за оплатой проезда в такси, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.