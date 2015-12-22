Александр Лукашенко: Страны ЕАЭС выработают меры защиты рынка после начала действия зоны свободной торговли между Украиной и ЕС

Новости России. Страны Евразийского экономического союза выработают меры защиты рынка после начала действия зоны свободной торговли между Украиной и ЕС. Об этом 21 декабря заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе. Этот договор начнет действовать 1 января 2016 года.

Складывается серьезная ситуация в отношении зоны свободной торговли СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Может сложиться ситуация, когда товар Украины будет замещен товаром Евросоюза в Украине, а их товар хлынет на нашу территорию. Или еще больше у нас опасения, что товар Евросоюза, по нулевой пошлине попав в Украину, если мы не защищаемся, по зоне свободной торговли СНГ попадает на территорию всего СНГ. Мы приняли решение: в течение полугода мы переходим полностью на электронное декларирование товаров, которые будут перемещаться в рамках Евразийского экономического союза. Пример этому есть – электронное декларирование между Беларусью и Россией. Мы можем взять этот вариант или выработать какой-то новый. За полгода, мы договорились, выработаем эти варианты.