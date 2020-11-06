Беларусбанк изменил условия выдачи льготных кредитов на жильё

Новости Беларуси. Беларусбанк ввел изменения в условия выдачи льготных кредитов на жилье. Теперь получить кредит по 240-му указу можно не только по домам, которые вводятся в строй в 2020 году, но и по тем, которые достроят в 2021-м, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.