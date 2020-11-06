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Беларусбанк изменил условия выдачи льготных кредитов на жильё

06 ноября 2020 16:27
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Новости Беларуси. Беларусбанк ввел изменения в условия выдачи льготных кредитов на жилье. Теперь получить кредит по 240-му указу можно не только по домам, которые вводятся в строй в 2020 году, но и по тем, которые достроят в 2021-м, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусбанк изменил условия выдачи льготных кредитов на жильё-1

Напомним, в сентябре Беларусбанк временно приостанавливал выдачу льготных кредитов на жилье, но с 15 октября возобновил прием новых заявок. Условия кредитования строительства жилья с субсидированием в соответствии с указом № 240 сохраняются неизменными: ставка рефинансирования плюс 3 % Соответственно, размер процентной ставки по таким кредитам останется на уровне 10,75 % годовых.

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# Кредиты Беларуси # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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