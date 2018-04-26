Александр Лукашенко – аграриям: покупайте сельхозтехнику за свой счет, и проверки о вас забудут

Новости Беларуси. На повестке совещания во Дворце Независимости сохранность и подготовка сельхозтехники, ответственность должностных лиц за выявленные факты бесхозяйственности, а так же то, какие меры принимает правительство по обозначенным направлениям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Информация, которая до меня доходит, свидетельствует о том, что должная работа по обеспечению сохранности и укомплектованности машинотракторного парка до сих пор не налажена. Еще раз хочу оговориться особо рыночным умам нашей страны, почему я обращаю внимание на сохранность сельскохозяйственной техники. Если бы эту сельхозтехнику (тракторы, автомобили, прицепную технику и прочую) покупали коллективные предприятия и прочие занятые в сельском хозяйстве за свой кровный рубль – пожалуйста, можете меня критиковать, даже говорить о том, что это не мое дело и нечего в это вмешиваться.

Но когда сельскохозяйственные предприятия всех форм собственности идут с протянутой рукой в бюджет, просят субсидии, дотации, кредиты (притом кредиты льготные) и за счет этого приобретают сельскохозяйственную технику и проводят прочие мероприятия в сельском хозяйстве, тогда будьте добры достать и положить на стол свою активность по сохранности этой техники. Еще раз подчеркиваю: будете осуществлять эти мероприятия за свой счет – мы забудем, что вы есть. Но пока вы одной ногой здесь, другой – на земле, на почве, ответственность будет самая серьезная.