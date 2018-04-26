Строительство нового моста через Припять должно быть завершено к 7 ноября

Новости Беларуси. Строительство нового моста через Припять в Житковичском районе должно быть завершено к 7 ноября. Соответствующее поручение Президент Александр Лукашенко дал во время совещания во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко – аграриям: покупайте сельхозтехнику за свой счет, и проверки о вас забудут

Сегодня в центре внимания главы государства – вопросы, связанные с выполнением его поручений, а также соблюдения противопожарной безопасности в стране, в том числе в сельском хозяйстве.