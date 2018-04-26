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«Средняя зарплата будет 2000, из них в цифровой экономике – 3000». Что даст цифровизация Беларуси?

26 апреля 2018 07:18
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Новости Беларуси. Как сделать Беларусь IT-страной и одним из лидеров в построении цифровой экономики? Пути развития в этом направлении в Минске обсудили крупные предприниматели, научные эксперты и представители власти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Серьезный толчок для цифровизации дал декрет Президента № 8, вступивший в силу 28 марта. По мнению специалистов, проект «IT-страна» – это новые возможности для бизнеса и внедрения информационных технологий в самые различные сферы жизни.

«Средняя зарплата будет 2000, из них в цифровой экономике – 3000». Что даст цифровизация Беларуси?-1

Игорь Мамоненко, генеральный директор группы компаний BelHard:
Сам по себе проект «IT-страна» предусматривает очень серьезную реорганизацию системы управления. В цифровой экономике будет работать больше 50 % населения. Это порядка 2-2,5 миллионов людей и средняя зарплата будет 2000, из них в цифровой экономике – 3000. Такие наши цели, которых мы хотим достичь.

«Средняя зарплата будет 2000, из них в цифровой экономике – 3000». Что даст цифровизация Беларуси?-4

Андрей Бирюков, сопредседатель Общественной Палаты Союзного государства:
Цифровая информация – это изменение бизнес-процессов во всех сферах жизнедеятельности и, следовательно, изменение экономики. Этот вектор не должен опираться только на айтишную и финансовую сферу. Более важна для экономики страны промышленность на новом технологическом уровне развития.

«Средняя зарплата будет 2000, из них в цифровой экономике – 3000». Что даст цифровизация Беларуси?-7

Информатизация сегодня основная мировая тенденция. Цифровые процессы в нашей стране наиболее активно развиваются в здравоохранении, образовании, таможенной системе, сфере труда и социальной защиты.

# Экономика # It-технологии # Фотофакт # Андрей Бирюков

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