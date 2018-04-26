«Средняя зарплата будет 2000, из них в цифровой экономике – 3000». Что даст цифровизация Беларуси?

Новости Беларуси. Как сделать Беларусь IT-страной и одним из лидеров в построении цифровой экономики? Пути развития в этом направлении в Минске обсудили крупные предприниматели, научные эксперты и представители власти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Серьезный толчок для цифровизации дал декрет Президента № 8, вступивший в силу 28 марта. По мнению специалистов, проект «IT-страна» – это новые возможности для бизнеса и внедрения информационных технологий в самые различные сферы жизни.