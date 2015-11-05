Александр Лукашенко 5 ноября встретился с заместителем министра коммерции Китая Чжун Шанем

Новости Беларуси. Беларусь и Китай реализуют все договоренности в срок. Такую уверенность выразил Александр Лукашенко на встрече с заместителем министра коммерции Китая, спецпредставителем КНР по делам международных переговоров по торговым вопросам Чжун Шанем. Два государства связывает стратегическое партнерство. И сегодня на повестке дня расширение сотрудничества между Беларусью и КНР.

Беларусь и Китай поддерживали дипотношения с 1992 года. Но на уровень стратегического партнерства по-настоящему вышли в 2013. Представители официального Пекина — частые гости в Минске. В этот раз для обсуждения двусторонних вопросов прибыл представитель КНР по делам международных переговоров по торговым вопросам. Чжун Шань одновременно и замминистра коммерции Китая.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Что касается наших основных направлений сотрудничества, в том числе, как назвал «Великий камень» Председатель КНР, «жемчужины Шелкового пути», то думаю, что те задачи, которые мы поставили перед собой вместе с Председателем КНР во время его визита, будут реализованы в срок. А если мы оперативно поработаем, то и будем идти со значительным опережением.

Строительство индустриального парка «Великий камень» — один из ключевых проектов двух стран. Среди 8 резидентов парка — крупнейшая китайская корпорация «China Merchants Group». Уже в следующем году компания введет в строй первый объект логистического субпарка в Минской области. «Великий камень», по мнению Президента Беларуси, должен стать образцовым примером взаимодействия и центром межрегионального сотрудничества. Уже утверждена дорожная карта связей между регионами. Сейчас в индустриальном парке кипит работа по созданию инженерных сетей — завершат к концу года. Почти 70 процентов работ ведут белорусские подрядчики. Компания-соучредитель с китайской стороны работает под началом Ло Янь. Скоро она приедет из Пекина, чтобы своими глазами увидеть, как идет работа. А вообще, в Беларусь бизнесмены планируют прийти всерьез и надолго.

Ло Янь, председатель правления ОАО «Китайская корпорация инжиниринга САМС» (САМСЕ):

В Беларуси работать спокойно и там люди доброжелательные. Для нас важный проект «Великий камень». И дальше мы будем сюда привлекать инвесторов – крупные китайские компании. Сейчас на согласовании еще один проект – футбольный стадион для чемпионата Европы. Есть намерения сотрудничать в аграрной отрасли, в нефтехимии и энергетике. Беларусь расположена в очень хорошем месте, где можно успешно работать с постсоветскими странами и с западными компаниями.

Белорусская сторона предлагает создать группу, которая проработает возможности упрощения торговых барьеров, тем более что мы намерены принять активное участие в китайской инициативе «Один пояс — один путь». Имеется в виду логистическая сеть от Тихого океана до Балтики — по воде и по суше. Уже сегодня Беларусь и Китай связывают полтора десятка совместных инвестиционных проектов. С участием китайского капитала идет модернизация объектов энергетики и строительство АЭС, обновление дорожной инфраструктуры, сборка легковых авто, строительство горно-обогатительного комбината, в том числе и техперевооружение Оршанского льнокомбината.

Здесь смогли обновить оборудование. Завершат модернизацию в июле 2017 года. Это позволит не отстать от конкурентов. Сейчас почти все, что производят — а это процентов 80, распродают в 35 странах мира.

Дмитрий Муравьев, заместитель генерального директора по коммерческим вопросам РУПТП «Оршанский льнокомбинат»:

Бренд белорусский лен известен не только на постсоветском пространстве, но и в странах дальнего зарубежья. Нас знают хорошо в Турции, Америке, в странах Европы. Также мы покоряем такие сложные рынки, как Новая Зеландия, Доминиканская Республика. Техническое перевооружение Оршанского льнокомбината позволит значительно улучшить качество выпускаемой продукции, увеличить объемы, что позволит максимально увеличить объем валюты в страну.

Китай готов поддерживать хорошие начинания в Беларуси. На высшем уровне договорились, что под эти цели может быть выделено до 7 миллиардов долларов. Как раз сейчас рассматриваются 8 пилотных проектов. Конечно, продвижению государственных интересов способствуют и личные теплые отношения лидеров. В этом году Александр Лукашенко и Си Цзиньпин уже обменялись визитами.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Позвольте поблагодарить вас за те теплые слова, которые высказал Председатель Китайской Народной Республики после избрания меня Президентом, а также за ту колоссальную поддержку, которую вы осуществляете в отношении нашей страны. Я также благодарю именно вас за то, что вы прибыли сегодня в Беларусь. У нас есть очень важные проблемы, которые я хотел бы с вами обсудить. И не скрою, я буду просить вас, чтобы вы оперативно несколько моих просьб довели до сведения Председателя КНР.

Чжун Шань, заместитель министра коммерции Китайской Народной Республики:

Я прибыл, чтобы передать вам наилучшие пожелания от Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина. Ваше переизбрание с абсолютным преимуществом – свидетельство того, что вы лично внесли весомый вклад в экономику Беларуси и улучшение благосостояния людей, и сегодня вы пользуетесь поддержкой и уважением населения. В этом году вы и Си Цзиньпин обменялись визитами, что придало новый импульс белорусско-китайскому партнерству. Мое участие как специального посланника на инаугурации свидетельствует о большом внимании руководителя Китая к развитию нашего партнерства и о глубокой дружбе с вами.

Сегодня Китай — в пятерке основных торговых партнеров республики. Общий товарооборот по итогам полугодия оценивается в 2 миллиарда долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.