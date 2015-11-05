Деноминация в Беларуси: как будет проходить замена старых купюр на новые и где будут чеканить белорусские копейки

Новости Беларуси. Изменится не только дизайн купюр. Сегодня, 5 ноября в Национальном банке раскрыли все подробности предстоящей деноминации белорусского рубля. Как будет проходить замена старых купюр на новые? Где будут чеканить белорусские копейки? И почему, когда нулей меньше — выгоды больше.

На эту встречу в Национальном пресс-центре журналисты начали собираться задолго до начала. В зале – яблоку негде было упасть. Такое внимание вполне обоснованно. С 1 июля 2016 года в Беларуси введут в обращение новые денежные банкноты. А количество нулей значительно сократится. В соотношении 10 000 к 1. По аналогичному принципу при проведении деноминации будут пересчитаны зарплаты, пенсии, стипендии, остатки денежных средств на банковских счетах, балансы предприятий и учреждений. Новые купюры напечатали еще в 2009 году, но запустили процесс именно сейчас. На это есть свои причины.

Дмитрий Лапко, заместитель председателя Национального банка Республики Беларусь:

В первую очередь это связано со сбалансированностью внешнего торгового сальдо и жесткой направленностью монетарной политики на снижение инфляции. С января по сентябрь в годовом выражении прирост цен снизился с 17,1 до 11,9%. Как следствие — повышается защита покупательной способности белорусского рубля.

Синие, изумрудные, оранжевые и красно-коричневые – такова цветовая гамма новой национальной валюты. Главную роль здесь играют не вкусовые пристрастия дизайнеров, а безопасность. Белорусские рубли будут иметь только 6 видимых степеней защиты. Всего выпустят семь номиналов банкнот. Металлические монеты впервые появятся в суверенной Беларуси. Они отчеканены в Европе. Свой монетный двор в нашей стране создавать пока не планируют. А копейка должна оправдать себя уже в ближайшее время.

Дмитрий Лапко, заместитель председателя Национального банка Республики Беларусь:

Хорошо это или плохо… Я приведу простой пример: срок службы монеты составляет от 10 до 15 лет, срок службы разменной банкноты мелкого номинала составляет от 6 до 12 месяцев (и это в лучшем случае).

Изменится и дизайн белорусского рубля. Там будут преобладать исторические мотивы, но нумизматам старые купюры нести пока рано. В магазинах, на рынках, в банках их будут принимать до 31 декабря 2016. Плюс еще три года — на обмен в любом белорусском банке. И даже после этого банкноты старого образца не стоит списывать со счетов. До конца 2021 года их без проблем примут в Национальном банке. Банкоматы, скорее всего, копейки выдавать не будут, но специалисты не исключают интересных технических решений.

Александр Синькевич, экономический аналитик:

Наличие новой валюты вместе с железными деньгами придает дополнительные надежды инвесторам и покупателям, что эти деньги не обесценятся быстро. Как известно, инфляция во многом – это психологический эффект, когда люди сами нагнетают дополнительные страхи, а когда мы держим в руках копейки, то и психологических страхов становится меньше.

Деноминация носит чисто технический характер. Она не повлияет на покупательную способность белорусского рубля, а чтобы не запутаться в нулях, стоимость товара будут указывать в двух вариантах. Да и элементарно вести расчеты в новых купюрах намного проще. Как в рамках домашнего, так и национального бюджетов. Ведь иногда цифры приобретали глобальное значение — вот сколько нулей у квадротриллиона?!

Сергей Солодовников, доктор экономических наук, заведующий кафедрой «экономика и право» факультета технологий управления и гуманитаризации БНТУ:

Экономический эффект есть, он заключается в упрощении расчетов: бухгалтерских, экономических.

Когда в обращении будут старые и новые купюры, специалисты советуют активно использовать банковскую карту. Кстати, с деноминацией знакомы жители многих стран. В Польше, Болгарии, Франции зачеркнули лишние нули в середине 50-х. Латвийская и литовская валюты изменились в 1993, в Турции деноминацию провели в 2005, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.