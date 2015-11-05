Александр Лукашенко встретился с заместителем министра коммерции Китая Чжун Шанем

Новости Беларуси. Беларусь и Китай реализуют все договоренности в срок. Такую уверенность выразил Александр Лукашенко на встрече с заместителем министра коммерции Китая, спецпредставителем КНР по делам международных переговоров по торговым вопросам Чжун Шанем.

Гость из Поднебесной будет представлять Китай на инаугурации главы белорусского государства. Две страны связывает стратегическое партнерство. И сегодня на повестке дня расширение сотрудничества между Беларусью и КНР. Продвижению государственных интересов способствуют и теплые личные отношения лидеров двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Позвольте поблагодарить вас за те теплые слова, которые высказал Председатель Китайской Народной Республики после избрания меня Президентом, а также за ту колоссальную поддержку, которую вы осуществляете в отношении нашей страны. Я также благодарю именно вас за то, что вы прибыли сегодня в Беларусь. У нас есть очень важные проблемы, которые я хотел бы с вами обсудить. И не скрою, я буду просить вас, чтобы вы оперативно несколько моих просьб довели до сведения Председателя КНР.

Что касается наших основных направлений сотрудничества, в том числе, как назвал «Великий камень» Председатель КНР, «жемчужины Шелкового пути», то думаю, что те задачи, которые мы поставили перед собой вместе с Председателем КНР во время его визита, будут реализованы в срок. А если мы оперативно поработаем, то и будем идти со значительным опережением.

Чжун Шань, заместитель министра коммерции Китайской Народной Республики:

Я прибыл, чтобы передать вам наилучшие пожелания от Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина. Ваше переизбрание с абсолютным преимуществом – свидетельство того, что вы лично внесли весомый вклад в экономику Беларуси и улучшение благосостояния людей, и сегодня вы пользуетесь поддержкой и уважением населения. В этом году вы и Си Цзиньпин обменялись визитами, что придало новый импульс белорусско-китайскому партнерству. Мое участие как специального посланника на инаугурации свидетельствует о большом внимании руководителя Китая к развитию нашего партнерства и о глубокой дружбе с вами.

Китай – в пятерке основных торговых партнеров Беларуси. Общий товарооборот по итогам полугодия оценивают в 2 миллиарда долларов.

Государства связывают полтора десятка совместных инвестиционных проектов. Один из важнейших – строительство индустриального парка «Великий камень». Также с участием китайского капитала идет модернизация объектов энергетики и строительство АЭС, обновление дорожной инфраструктуры, сборка легковых авто.

По итогам переговоров лидеров в мае было принято решение о выделении кредитных ресурсов Беларуси – до 7 миллиардов долларов – под общие проекты. Сейчас 8 пилотных проектов находятся на рассмотрении.