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Банкиры стран СНГ собрались в Минске 5 ноября

05 ноября 2015 17:12
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Новости Беларуси. Преодолеть воздействие внешних экономических факторов поможет единый финансовый рынок и новый инвестиционный формат. К такому заключению пришли эксперты на «Минских деловых встречах». Международный форум государств-участников СНГ собрал в белорусской столице более 300 участников. Это представители бизнес-сообщества, политики и банкиры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Григорий Рапота, государственный секретарь Союзного государства Беларуси и России:
Основной лейтмотив то, что мы должны искать поля взаимодействия в валютно-кредитной и валютно-финансовой сфере. С тем, чтобы содействовать развитию экономики внутри сообщества. При взаимодействии с внешним миром создать некую такую систему иммунитетов, на которую бы не очень болезненно действовали внешние факторы. В данном случае санкций и падения цен на нефть, чтобы  нас не лихорадило во взаимоотношениях между Россией и Беларусью. 

# Экономика # Григорий Рапота # СНГ

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