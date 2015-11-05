Банкиры стран СНГ собрались в Минске 5 ноября

Новости Беларуси. Преодолеть воздействие внешних экономических факторов поможет единый финансовый рынок и новый инвестиционный формат. К такому заключению пришли эксперты на «Минских деловых встречах». Международный форум государств-участников СНГ собрал в белорусской столице более 300 участников. Это представители бизнес-сообщества, политики и банкиры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Григорий Рапота, государственный секретарь Союзного государства Беларуси и России:

Основной лейтмотив то, что мы должны искать поля взаимодействия в валютно-кредитной и валютно-финансовой сфере. С тем, чтобы содействовать развитию экономики внутри сообщества. При взаимодействии с внешним миром создать некую такую систему иммунитетов, на которую бы не очень болезненно действовали внешние факторы. В данном случае санкций и падения цен на нефть, чтобы нас не лихорадило во взаимоотношениях между Россией и Беларусью.