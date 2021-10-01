Александр Гурьянов о выставке «ЭКСПО-2020» в Дубае: Беларусь будет представлена как страна с высокими технологиями

Новости Беларуси. 1 октября в Дубае открылась Всемирная выставка «ЭКСПО-2020». Участие в ней принимают более 190 государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В этом крупнейшем событии выставочной индустрии наша страна представлена национальной экспозицией с собственным павильоном площадью более 1 400 квадратных метров.

Тема белорусского стенда – «Лес технологий будущего». Посетители могут узнать об инвестиционном и инновационном потенциале нашей страны. Основной акцент в павильоне сделан на зоне бизнеса, где свои возможности и потенциал представляют наши предприятия нефтехимической отрасли, промышленности, ведущие вузы страны, научные институты и организации.