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Посол Юрий Слука: Сирия нуждается в современных достижениях белорусской экономики

01 октября 2021 15:45
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Новости Беларуси. Белорусская экспозиция представлена на Международной промышленной выставке в Дамаске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Особенность нашего участия в 2021 году – это заочная работа с потенциальными покупателями. Своего рода дистанционный формат, который позволит провести переговоры с потенциальными деловыми партнерами, не выезжая из Беларуси.

Посол Юрий Слука: Сирия нуждается в современных достижениях белорусской экономики-1

Участники белорусского стенда знакомят сирийских посетителей с предложениями белорусских производителей, показывают экспонаты и образцы, а в случае заинтересованности в дальнейшем сотрудничестве организуют сирийским бизнесменам видеосвязь с представителями компаний.

Посол Юрий Слука: Сирия нуждается в современных достижениях белорусской экономики-4

Так что оперативно можно предметно договориться о сотрудничестве и поставках.

Посол Юрий Слука: Сирия нуждается в современных достижениях белорусской экономики-7

Юрий Слука, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Сирийской Арабской Республике:
Сирийская Арабская Республика действительно сегодня нуждается в современных достижениях белорусской экономики, как в сфере жилищного строительства, так и в сфере промышленного, дорожного строительства, машиностроения, тракторостроения.

Местные потребители абсолютно уверены в качестве белорусской продукции, надежности белорусской техники. Поэтому они ждут от нас нашего прихода сюда.

# Экспорт # Экономика # Наталья Надольская # Юрий Слука # Фотофакт

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