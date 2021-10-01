Посол Юрий Слука: Сирия нуждается в современных достижениях белорусской экономики

Новости Беларуси. Белорусская экспозиция представлена на Международной промышленной выставке в Дамаске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Особенность нашего участия в 2021 году – это заочная работа с потенциальными покупателями. Своего рода дистанционный формат, который позволит провести переговоры с потенциальными деловыми партнерами, не выезжая из Беларуси.

Участники белорусского стенда знакомят сирийских посетителей с предложениями белорусских производителей, показывают экспонаты и образцы, а в случае заинтересованности в дальнейшем сотрудничестве организуют сирийским бизнесменам видеосвязь с представителями компаний.

Так что оперативно можно предметно договориться о сотрудничестве и поставках.

Юрий Слука, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Сирийской Арабской Республике:

Сирийская Арабская Республика действительно сегодня нуждается в современных достижениях белорусской экономики, как в сфере жилищного строительства, так и в сфере промышленного, дорожного строительства, машиностроения, тракторостроения.

Местные потребители абсолютно уверены в качестве белорусской продукции, надежности белорусской техники. Поэтому они ждут от нас нашего прихода сюда.