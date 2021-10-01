Новости экономики за 01.10.2021

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С деловым обзором наш экономический обозреватель Наталья Надольская.

ПЕРВАЯ СДЕЛКА ПО ЭКСПОРТУ МЯСА В УЗБЕКИСТАН СОВЕРШЕНА НА БУТБ

Пробная партия белорусской говядины впервые реализована в Узбекистан через Белорусскую универсальную товарную биржу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эта сделка – первый опыт использования биржевого механизма при экспорте мяса на рынок Узбекистана. С нее, можно сказать, возобновилась работа узбекских компаний на белорусской биржевой площадке.