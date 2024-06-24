Александр Дрозденко: планируем закупить от 500 до 700 единиц белорусской техники

Главная цель – идти вперед вместе. Об этом заявил глава государства на встрече с губернатором Ленинградской области, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Дрозденко посещал Беларусь в сентябре 2023 года, тогда обсуждали необходимость увеличения товарооборота до одного миллиарда. Есть все причины полагать, что по итогам 2024-го этот рубеж будет преодолен. Потому сегодня, как подчеркнул Президент, приходится смотреть дальше и удваивать заветный показатель взаимной торговли. Лукашенко – губернатору Ленобласти: сегодня нам нужно говорить уже о 2 миллиардах товарооборота. Подробности.

Есть и принципиально новые проекты для сотрудничества. Например, рыборазведение. Ленинградская область – третья в России по объему производства форели. Сегодня мальков и необходимое оборудование закупают в Беларуси. Прорабатывается вопрос закупки комбикормов, что позволит, в том числе загрузить БНБК. Также на встрече обсудили предстоящий Форум регионов.

Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области (Россия):

Я удивился, что Александр Григорьевич хорошо знает, что происходит в Ленинградской области. Он говорит, что я знаю, что у вас проходит реформа дорожной отрасли и что она уже завершилась. Я говорю: да. И мы с дорожными компаниями как раз в Беларуси хотим начать совместную работу, в том числе нам предстоит большой закуп техники по лизингу – от 500 до 700 единиц. Также рассчитываем на помощь и поддержку по всем этим направлениям. Мои заместители в рамках форума будут с белорусскими коллегами отрабатывать.